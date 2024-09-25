Сергей Глаголев рассказал о сроках формирования списка стратегически значимых лекарств

Правительство обсуждает условия реализации правила «второй лишний» на госзакупках. По словам замминистра здравоохранения Сергей Глаголева, актуализировать список СЗЛС планируется к сентябрю 2025 года.

Правительству необходимо интенсифицировать меры поддержки по импортозамещению и прежде всего решить проблему социально значимых лекарственных средств (СЗЛС). Об этом замминистра здравоохранения Сергей Глаголев сказал в Госдуме в ходе парламентских слушаний по теме лекарственной безопасности, передает корреспондент «ФВ».

«Такая цель стоит перед нами до сентября 2025 года», – отметил он. Представитель Минздрава добавил, что необходимо сбалансировать распространение правила второго лишнего между высокотехнологичными лекарствами и «средним сегментом, где существуют как препараты по полному циклу, так и препараты, делающиеся из зарубежных субстанций».

По его словам, идет обсуждение правила «второй лишний» с промышленными ассоциациями и с федеральными органами исполнительной власти.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин рассказал, что механизм «третий лишний» «в настоящий момент трансформируется во «второй лишний».

«Пока это не «второй лишний» на субстанцию. Это все еще тот же самый текущий «третий лишний» на готовую лекарственную форму на ЖНВЛП и ценовая преференция для производителя, имеющего возможность производства фармацевтической субстанции, которая теперь составляет 15%. Он со следующего года заработает», – пояснил представитель Минпромторга.

Он отметил, что правило «второй лишний», дающее преимущество производителям субстанций для стратегически значимых лекарственных препаратов, также необходимо вводить. «Делать это надо выверенно и взвешенно, только в связке с системой прослеживания фармацевтических субстанций», – заключил Галкин. По его словам, эксперимент по маркировке субстанций активно проводится, сейчас в системе зарегистрировано порядка 50 участников.

Галкин рассказал, что 58,4% препаратов из Перечня ЖНВЛП могут производиться в России со стадии субстанции. Это не означает, что все они выпускаются по полному циклу уже сейчас, речь идет о технологической возможности. Это зависит от разных факторов, в том числе ценообразования, но если возникнет необходимость, то субстанция будет произведена в России.

Закон, вводящий нацрежим в госзакупках, президент подписал 8 августа. Он вводит, в частности, правило «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых. Правило для препаратов полного цикла, включая фармсубстанцию, должно заработать с апреля 2025 года, но лишь после запуска системы прослеживаемости субстанций.

Елена Калиновская

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