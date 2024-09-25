Утвержден новый индикатор риска нарушения требований при контроле безопасности донорской крови

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ № 424н от 16 августа 2024 года (зарегистрирован Минюстом 20 сентября 2024 года), который вносит изменения в приказ № 447н от 25 августа 2023 года. Тем самым ведомство расширило список индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов.

К действовавшим ранее двум пунктам добавился еще один – об отсутствии в течение 10 дней размещения в системе ЕИБД информации о доноре, осуществившем донацию, об объеме, этапах обращения заготовленной крови и ее компонентов, а также о деятельности субъектов обращения донорской крови.

Данный индикатор риска сформировался в ходе анализа правоприменительной практики надзорной деятельности. ‎Он не является нарушением обязательных требований в сфере безопасности донорской крови, но может сигнализировать о наличии таких нарушений ‎и риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Два других индикатора риска:

увеличение более чем на 20% количества трансфузий свежезамороженной плазмы по итогам календарного года по сравнению с предыдущим годом (при этом показатель засчитывается только при отсутствии данных о росте количества реципиентов на 20%);

увеличение более чем на 10% объема не использованной субъектом обращения донорской крови и (или) ее компонентов.

В апреле 2024 года ФМБА России добавило новые пункты в список индикаторов риска для контроля за безопасностью донорской крови, используемой для переливания: их количество увеличилось с 126 до 137, также появились подпункты.

gxpnews