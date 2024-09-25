Проект завода активных фармсубстанций в Брянской области скорректируют за 83 млн рублей

Проект завода активных фармацевтических субстанций компании Эндофарм пройдет корректировку, сообщает сетевое издание «Новости Брянска».

На разработку рабочей документации, а также изменение проекта и сметы выделяется более 83 млн рублей, исполнитель еще не определен. Соответствующий контракт появился на портале Госзакупок. Проект необходимо скорректировать до 30 апреля 2025 года.

Строительство завода активных фармацевтических субстанций в Почепском районе Брянской области обойдется почти в 30 млрд рублей. Новое предприятие планируется запустить до 2026 года.

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