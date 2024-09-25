Росздравнадзор: рост цен на жизненно важные лекарства остается под контролем

По данным Росздравнадзора, за первые восемь месяцев 2024 года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) выросли не более чем на 4,6%. Это ниже уровня инфляции и соответствует темпам роста прошлых лет, заявила глава ведомства Алла Самойлова в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по охране здоровья, посвященных теме «Лекарственная безопасность РФ».

«Это ниже, чем инфляция, и примерно в таких же цифрах, какие были в предыдущие годы, то есть за аналогичные периоды прошлых лет», – сказала она, отметив также, что 100% оборота лексредств контролируется системой цифровой маркировки.

Ранее, в июне 2024 года, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев говорил, что рост цен на лекарства из перечня ЖНВЛП составляет порядка 3,3%. А удорожание остальных препаратов, которые не относятся к жизненно важным, держится на уровне 4,1%.

gxpnews