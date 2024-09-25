Обзор аптечных продаж антисептических препаратов в январе ‒ июле 2024 года

Антисептики – широкий круг препаратов, включающий не одну терапевтическую группу. Наибольший объем продаж занимают антисептики и дезинфицирующие препараты для обработки кожных покровов (доля 42% в рублях), сюда относятся бренды «Мирамистин», «Йод», «Бетадин», «Хлоргексидин», «Перекись водорода» и др. На втором месте антисептические препараты для лечения заболеваний горла (40%), группа включает марки «Стрепсилс», «Лизобакт», «Фарингосепт», «Тонзилгон», «Аджисепт» и др. Всего на рынке в 2024 году было представлено 112 брендов антисептических средств, зарегистрированных как лекарства (455 СКЮ). Практически все препараты являются дженериками и преимущественно производятся в России. Локализованные препараты заняли в группе 52% в рублях и 76% в упаковках.

В конкурентную группу вошли лекарственные препараты фармакотерапевтических групп «антисептическое средство» и «антисептическое средство растительного происхождения».

Емкость группы антисептических препаратов заметно выросла в период пандемии COVID-19 в 2020 году (+15,4% к 2019 году) и с тех пор ежегодно превышает 30 млрд рублей. При этом потребление в упаковках в динамике снижается. Самое значительное падение пришлось на 2021 год, когда спрос в аптеках упал на 23,6%.

В начале 2024 года тенденции продолжились. В январе ‒ июле аптечные сети реализовали 110,7 млн упаковок антисептических препаратов на сумму 19,8 млрд рублей, по данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. В среднем одна упаковка антисептика стоит 179 рублей. Средняя розничная наценка в динамике снизилась с 32,6% в 2020 году до 28,1% по итогам семи месяцев 2024 года. Наценка на препараты группы выше, чем в среднем по рынку лекарственных препаратов, так как основной объем приходится на средства, не входящие в перечень ЖНВЛП.

В 2024 году в аптеках можно было приобрести антисептические препараты от 157 производителей. Половина топ-10 компаний по стоимостному объему являются отечественными.

Российская компания «Обновление» (Renewal) входит в десятку производителей в денежном выражении; при этом в январе ‒ июле 2024 года стала лидером по приросту в рублях (+34%) к аналогичному периоду 2023 года в группе антисептических препаратов. В натуральном выражении у производителя также самый высокий прирост среди конкурентов: +15% к семи месяцам прошлого года. В портфеле у производителя семь брендов. Положительную динамику «Обновлению» в первую очередь обеспечили ведущие марки: спиртовые растворы для наружного применения «Йод» (+47%) и «Бриллиантовый зеленый» (+41%). При этом максимальный прирост показали «Хлоргексидин» (+335%) и «Перекись водорода» (+70%). Снижением отметилась только марганцовка «Калия перманганат» (-28%).

У компании Servier (+23% в рублях и +14% в упаковках), расположившейся на втором месте по темпу прироста, в ассортименте всего один антисептический препарат под брендом «Бетадин». Препарат содержит водный раствор повидон-йода в многообразии лекарственных форм: мазь и раствор для наружного применения, а также вагинальные суппозитории при гинекологических заболеваниях.

На 22% увеличился объем реализации производителя растительного антисептика «Тонзилгон» при воспалении и боли в горле – Bionorica Arzneimittel. Марка представлена в каплях для приема внутрь и таблетках, покрытых оболочкой.

Несмотря на то что у Тульской фармацевтической фабрики самый широкий портфель, который состоит из 22 брендов, отечественный производитель отметился значительным падением объема продаж: на 28% в стоимостном выражении и на 39% в натуральном. Снижение обусловлено уменьшением продаж препаратов: «Йод» (-45%), «Теймурова паста» (-44%), «Перекись водорода» (-29%) и «Клей БФ-6» (-29%).

gxpnews