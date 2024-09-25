УФАС обнаружило ошибки при закупке медизделий в Башкирии на 188 млн рублей

УФАС по Башкирии выявило нарушение по 14 закупкам медизделий в документации Социального фонда. Общая стоимость контрактов — более 188 млн руб. Будет возбуждено административное дело.

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Башкирии обнаружило ошибки по 14 закупкам медицинских изделий в документации республиканского Фонда пенсионного и социального страхования. Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, служба рассмотрела сразу несколько жалоб на аукционы от ООО «КСТ».

Фонд провел 14 аукционов на поставку специальных средств реабилитации при нарушениях функций выделения. В ходе рассмотрения жалоб выявлено, что заказчик во всех аукционах установил излишние параметры необходимых медизделий.

«Такие действия могли привести к ограничению количества участников аукционов», — поделились в УФАС.

Кроме того, в семи из рассматриваемых аукционах заказчик не установил ограничение на допуск иностранных товаров. Общая стоимость контрактов — более 188 млн руб.

ФАС признала, что Социальный фонд Башкирии нарушил закон о контрактной системе. Служба также выдала предписание внести изменения в документацию по всем аукционам. Будет возбуждено административное дело.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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