Беглов: «Потенциал фармкластера Санкт-Петербурга далеко не исчерпан»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал фармацевтический кластер города одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся в России. По его словам, за последние пять лет в регионе открылось 14 новых заводов, а общий объем инвестиций в фармпредприятия, расположенные на территории особой экономической зоны Санкт‑Петербурга, составляет более 62 млрд рублей. Об этом он сообщил на мероприятии, посвященном старту студенческого конкурса «ФармаРУлит».

«Потенциал фармкластера [Санкт-Петербурга] далеко не исчерпан. <…> [Он] активно развивается, и нам требуется все больше высококвалифицированных специалистов, чтобы поддержать рост этой ключевой для экономики отрасли», – сказал Беглов, добавив, что антироссийские санкции придали импульс развитию отечественного производства, а ключевым ресурсом стал человеческий капитал.

Он напомнил, что в 2023 году город подписал с ГК «Р-Фарм» соглашение о локализации производства 31 препарата, из которых 12 до сих пор в России не выпускались. В ответ город будет закупать у инвестора его продукцию на протяжении нескольких лет. В целях выполнения контракта ГК «Р-Фарм» приняла решение о покупке ООО «Балтфарма», которое является резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург» с 2018 года.

gxpnews