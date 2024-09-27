С бывшего директора новосибирского НИИТО и компании «ТехинКом» взыскивают 1,3 млрд рублей

Исковое заявление поступило в Центральный районный суд Новосибирска. Прокуратура намерена обратить в доход РФ деньги и недвижимое имущество – земельный участок, здания и сооружения. Предварительное судебное разбирательство назначено на 11 ноября 2024 года.

Суд принял обеспечительные меры по иску в виде наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ТехинКом», якобы приобретенное на похищенные Михаилом Садовым и другими лицами деньги.

Михаил Садовой работал в НИИТО с 1985 года, с 2006 по 2017 год он являлся директором учреждения. В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Подозреваемыми стали Михаил Садовой, консультант клиники по стратегическому развитию Сергей Поскочин, заведующая аптекой при НИИТО Елена Водянкина, а также Эльмира Хафизова и Светлана Тыщенко – учредитель и управляющая ООО «Бизнес-аналитика», управлявшего компаниями-поставщиками в НИИТО.

Следователи посчитали, что в учреждении с 2009 по 2017 год происходили хищения. Правоохранители выявили завышение стоимости при закупках лекарств, расходных материалов и металлоконструкций для проведения операций. Расследование показало, что закупки проходили через цепочку компаний-посредников, аффилированных с руководством клиники. Они обошлись намного дороже, нежели прямые поставки. Потери НИИТО за указанный период оценили в более 1,3 млрд рублей.

Следователи также возбудили еще одно уголовное дело в отношении фигурантов – по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных группой лиц в результате совершения ими преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Правоохранители посчитали, что участники группировки рассчитывались похищенными деньгами по кредиту, который предназначался для строительства частной клиники, и направляли их на закупку оборудования для ее оснащения.

Единственным, кто признал вину, оказался Михаил Садовой. Он заключил сделку со следствием, рассказал о схеме преступления и дал показания на соучастников. По решению суда на его имущество стоимостью 1 млрд рублей наложили арест. На время расследования фигуранта поместили под домашний арест. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Садовому. За участие в преступлениях он получил 4 года и 2 месяца колонии общего режима.

Компания «ТехинКом» построила для АНО «Клиника НИИТО», созданного в 2000 году и принадлежащего НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, 10-этажное здание со стационаром в Новосибирске, которое клиника арендовала. Общая сумма инвестиций в проект оценивалась в 1,2 млрд рублей. После скандала с уголовным делом Михаила Садового в 2018 году НИИТО возглавила и. о. директора Ирина Кириллова, в число соучредителей клиники вошли директор АНО Оксана Шелякина, гендиректор «ТехинКома» Николай Фомичев и другие.

Осенью 2018 года сотрудники АНО «Клиника НИИТО» обратились к губернатору Новосибирской области и депутатам Заксобрания с открытым письмом, где рассказали о попытках руководства НИИТО поставить клинику под свой контроль и поделились опасениями о возможном рейдерском захвате здания клиники.

В апреле 2020 года компания «ЛогистикМед» подала в Новосибирский арбитражный суд иск о банкротстве АНО «Клиника НИИТО» из-за долга в 24,4 млн рублей. Право на долг компании переуступило ООО «ТехинКом»: клиника осталась должна эту сумму за поставки металлоконструкций в 2012–2017 годах на общую сумму 293,5 млн рублей, большая часть из которой была выплачена. Тогда в клинике опасались, что из-за процесса они могут лишиться здания.

В результате в октябре 2021 года Клиника НИИТО заявила о планах пройти процедуру банкротства. На тот момент долги АНО составляли 78,6 млн рублей, кредиторами компании выступали поставщик «ЛогистикМед» с суммой задолженности 24,9 млн рублей, «ТехинКом» с суммой задолженности 33,3 млн рублей и дистрибьютор медизделий «Медицинский интегратор» с объемом претензий на 20,3 млн рублей.

После признания банкротства клиника продолжила работать в убыток. В ходе собрания кредиторов организации в июле 2024 года НИИТО им. Я.Л. Цивьяна высказался о нецелесообразности продолжения деятельности клиники. В августе 2024 года НИИТО заявил о намерении оспорить в суде выводы конкурсного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства клиники. Совокупный размер стоимости выведенного или утраченного имущества, а также денежных средств, которые должник недополучил с 2018 по 2024 год, составил более 700 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ТехинКом» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирской области. Основным видом деятельности компании является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Большая часть компании принадлежит ООО «Нитек» (40,29%), у АНО «Клиника НИИТО» – 24,1%, ООО «Медтрейд» – 16,81%, ООО «Бизнес-Аналитика» – 14,31%. Еще 4,47% принадлежат Дмитрию Поскочину. Выручка компании в 2023 году составила 2 млн рублей, убыток – 26,2 млн рублей.