ЛП AbbVie от болезни Паркинсона достиг цели на поздней стадии исследования

Компания AbbVie заявила, что ее препарат тавападон достиг главной цели на поздней стадии исследования при тестировании на пациентах с ранней болезнью Паркинсона. Пациенты, принимавшие лекарство, показали статистически значимое улучшение по сравнению с теми, кто попал в группу плацебо.

Результат оценивался по специальной шкале. Препарат также достиг второстепенной цели, показав улучшение двигательных навыков, необходимых для повседневной деятельности, при дозах 5 и 15 мг в течение 26 недель.

В исследовании приняли участие 529 взрослых в возрасте от 40 до 80 лет, которые страдали этим заболеванием менее трех лет. В другом исследовании на поздней стадии тавападон улучшил контроль симптомов у пациентов при тестировании в качестве дополнительной терапии к леводопе (стандарт лечения этого заболевания на сегодняшний день).

Болезнь Паркинсона – расстройство нервной системы, которое вызывает прогрессирующее повреждение мозга, приводящее к симптомам, включающим проблемы с движением, тремор, скованность и нарушение равновесия.

AbbVie получила доступ к тавападону, выкупив Cerevel Therapeutics за $8,7 млрд. При этом основным интересом покупателя был экспериментальный препарат эмраклидин, который проходит испытания в качестве средства для лечения шизофрении.

gxpnews