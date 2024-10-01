Евгений Нифантьев обозначил основную причину нарушений со стороны маркетплейсов

Обсуждая развитие e-com, участники 23-го Аптечного саммита «Новая аптечная реальность» коснулись вопроса регулирования работы маркетплейсов. О том, что на Ozon уже несколько месяцев продается добавка, имитирующая оригинальный «Оземпик», не поставляющийся в Россию с марта 2023 года, напомнил директор по развитию компании «Катрен» Анатолий Тенцер.

«Подобные добавки появляются в разных категориях товаров на маркетплейсе. Для нескольких миллионов товаров площадка не может сделать строгого входного контроля, поскольку продавец сам формирует карточку товара. Если он продается как комплексная пищевая добавка, то формально может соответствовать требованиям площадки, хотя его продажа некорректна по всем фармацевтическим правилам», — сказал он.

В сентябре представители Ozon обещали разобраться с подобными случаями, но добавки по-прежнему находятся на витрине маркетплейса, убедился корреспондент «ФВ».

Законопроект о регулировании работы маркетплейсов еще не прошел первое чтение, сообщил депутат Госдумы Евгений Нифантьев. «Коллеги из Совета Федерации и Госдумы понимают, что вопрос назрел и регулирование маркетплейсов должно быть, в частности, потому что площадки работают в той законодательной базе, которая была сформирована до их появления, — сказал он корреспонденту «ФВ». — Невозможно проверить сотни тысяч селлеров, находящихся на площадке. Недобросовестные поставщики реализуют лекарственные препараты, выдавая их за совершенно другие категории товаров. Даже искусственный интеллект не может их найти в общей массе товаров. Опасно это для населения? Очевидно, что да. Нужно создавать условия, чтобы маркетплейсы выставляли заслоны против недобросовестных поставщиков».

Основной проблемой, по мнению Нифантьева, является договор комиссии, заключаемый при продаже непродовольственных товаров на маркетплейсах. В этом случае ни продавец, ни маркетплейс ответственности не несут. Депутат считает, что договор комиссии следует заменить договором купли-продажи. «Многие резонно опасаются, что с отменой договора комиссии вырастут цены. В моменте это действительно произойдет. Но в противном случае рано или поздно в стране исчезнет традиционная непродовольственная розница и останутся лишь единичные игроки, которые работают с поставщиками в омниканальном формате с развитием собственных торговых марок и собственным контрактным производством», — предостерегает Нифантьев.

Структура селлеров на маркетплейсах несет риски для государства и в плане налоговых потерь. «У маркетплейсов около 70% объемов продаж проходит по договорам комиссии через юрлиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения (УСН), ИП, самозанятых. Если посмотреть структуру продавцов одной из крупнейших площадок: 280 тыс. – это ИП, более 30 тыс. – самозанятые и около 30 тыс. – это юрлица, которые находятся на УСН. С одной стороны, они ничего не нарушают, поскольку находятся в рамках действующего законодательства, с другой стороны, получается, что государство таким образом косвенно субсидировало развитие отрасли маркетплейсов только за счет НДС больше чем на 500 млрд руб.», — сказал Нифантьев.

Он добавил, что на проверки малых и средних предпринимателей действует мораторий до 1 января 2025 года, а значит, проверить этих продавцов нельзя. «Получается, что на маркетплейсах можно продавать все что угодно. Последствия для граждан в разрезе сомнительного качества товаров невозможно измерить никакими деньгами», — резюмировал депутат.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

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