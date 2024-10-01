Минпромторг утвердил звание «Почетный работник фармацевтической промышленности»

Минпромторг утвердил новое звание — «Почетный работник фармацевтической промышленности». На его получение смогут претендовать госслужащие и отраслевые специалисты, внесших «существенный вклад» в развитие фармпромышленности, со стажем работы не менее 15 лет.

Минпромторг утвердил звание «Почетный работник фармацевтической промышленности». Оно будет присваиваться работникам фармпромышленности, федеральным государственным гражданским служащим Минпромторга и Росстандарта, проработавшим в отрасли не менее 15 лет, за:

заслуги и большой вклад в развитие отрасли,

достижение высоких производственных показателей,

создание новой и конкурентоспособной продукции,

успешную и эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность,

разработку и осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности организации производства и качества выпускаемой продукции,

значительный вклад в подготовку кадров для организаций фармотрасли,

широкое распространение передового опыта.

Почетным работникам вручается удостоверение и нагрудный знак. По центру знака расположено рельефное изображение здания фармацевтического завода с трубами в виде реторты и химических колб разной высоты. Также расположено схематическое изображение структурной формулы бензольного кольца в окружении изображения молекулы ДНК в форме незамкнутого круга.

«Благодаря появлению специальной ведомственной награды для тружеников фармпрома люди, посвятившие свою жизнь отечественной фарме, заслуженно получат признание со стороны государства, общественности, коллег. Почетное звание станет новым стимулом для работников фармпромышленности, мотивацией успешной работы и развития всей отрасли», — отметил председатель правления АФПЕАЭС Алексей Кедрин.

«Ведущие отечественные предприятия фармпромышленности сегодня производят медицинские препараты очень высокого уровня, которые помогают всем нам: спасают и продлевают жизни, избавляют от боли, дают надежду на выздоровление. За всем этим стоят профи, люди, много лет отдавшие производству лекарств — ученые, инженеры, технологи. Замечательно, что их труд, их вклад в важное дело будет по-новому оцениваться государством и мотивировать на новые достижения в интересах лекарственного обеспечения страны», — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв.

Фото: Минпромторг

Ринат Васбеев

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