Закрытие аптек в Англии угрожает планам властей по частичной замене врачей фармацевтами

Волна закрытия аптек в Англии угрожает реализации планов правительства по расширению роли фармацевтов в оказании медицинской помощи. Ситуация особенно критична в сельской местности и социально неблагополучных районах, что вынуждает лейбористские власти пересмотреть политику в отношении аптечного сектора. Главная причина закрытия аптек – нехватка персонала.

Массовое закрытие аптек в Англии ставит под угрозу планы правительства Великобритании по привлечению фармацевтов к оказанию медицинской помощи пациентам вместо врачей общей практики. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные организации по защите интересов англичан в сфере здравоохранения Healthwatch England.

За 2023 год в Англии полностью закрылись 436 аптек, еще почти 14 тысяч – временно прекращали работу, лишая пациентов доступа к препаратам и профессиональной консультации по медицинским вопросам. Проблема затронула преимущественно сельскую местность, регионы с высокой долей пожилых граждан и социально неблагополучные районы. Как отмечает Healthwatch England, сложившаяся ситуация вызывает беспокойство, поскольку отдельные области Англии рискуют стать «аптечными пустырями».

Главная причина как постоянного, так и временного закрытия аптек – нехватка персонала. В связи с этим под вопросом оказалась реализация государственной инициативы Pharmacy First («Аптеки в приоритете»), которая предполагала передачу части врачебных полномочий фармацевтам – к примеру, оказывать медицинскую помощь пациентам при боли в горле/ушах, укусах от насекомых или синусите.

По информации издания, Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании планирует пересмотреть бюджетную политику в отношении аптечного сектора, который, как утверждается, «годами игнорировало» консервативное правительство (с июля 2024 года к власти в стране пришла Лейбористская партия во главе с новым премьер-министром Киром Стармером). Британское правительство также намерено увеличить число фармацевтов, имеющих право выписывать лекарства без согласования с врачами.

С 2017 года в Англии закрылось около 1000 аптек. Две трети английских аптечных учреждений работают в убыток, каждое шестое может закрыться в течение следующего года, следует из результатов опроса, проведенного организацией Community Pharmacy England (CPE), представляющей интересы английского аптечного бизнеса. 94% владельцев аптек сообщили о значительном росте расходов, 90% – о прекращении найма новых аптекарей, 81% – о сокращении часов работы, более 20% – об отказе от бесплатной доставки препаратов.

Фото: 123rf.com

Владимир Заболотских

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