Минэкономразвития прогнозирует рост производства лекарств

Минэкономразвития подготовило социально-экономический прогноз на 2025—2027 годы. В 2027 году производство лекарств может вырасти в России на треть по сравнению с 2023 годом. В этом году, по прогнозу, рост производства ожидается на уровне 10,3% после прошлогоднего замедления.

Производство лекарственных препаратов в 2024 году вырастет на 10,3% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году рост составит 9,9% в годовом сопоставлении, в 2026 году — 4,8%, в 2027 году — 4,8%. Таким образом, в 2027 году производство лекарств может вырасти на 33,1% по сравнению с 2023 годом, следует из социально-экономического прогноза Минэкономразвития на 2025—2027 годы.

«По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2023 году по сравнению с 2022 годом показало снижение темпов на 0,4% г/г после периода «взрывного» роста в период пандемии коронавируса — накопленный прирост за прошедшие пять лет составил 91,7 %, то есть выпуск фармацевтической продукции практически удвоился», — говорится в отчете.

В прошлом году в отрасли запущено восемь производственных участков по выпуску лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

«В прогнозном периоде ожидается увеличение объемов выпуска, что будет связано с развитием не только производства отечественных аналогов импортных лекарственных препаратов, но и первичных фармсубстанций, необходимых для производства широкой номенклатуры препаратов», — подчеркнули в министерстве.

Динамика производства продукции фармацевтической промышленности (базовый вариант), % г/г

Вид деятельности 2023 2024 2025 2026 2027 2027/2023 Производство лекарственных

средств и материалов,

применяемых в медицинских

целях -0,4 10,3 9,9 4,8 4,8 33,1

Источник: Минэкономразвития

Кроме того, в 2025 году начнется реализация нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья», направленного на достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области медицинских технологий, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Главные эффекты нацпроекта:

создание условий для увеличения доли российских разработок в сфере медицинской науки;

увеличение отечественных разработок оригинальных лекарственных препаратов и медицинских изделий;

доступность для граждан передовых технологий лечения;

влияние на рост продолжительности здоровой жизни за счет внедрения новых медицинских технологий;

увеличение доли российских лекарственных препаратов и медицинских изделий в объеме рынка.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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