Среди TOP15 самых дистрибутируемых Rx-препаратов остался только один российский

RNC Pharma представила ТОР15 торговых марок Rx-препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции с января по август 2024 года. Среди них остался только один российский.

Максимальный показатель индекса дистрибуции на розничном рынке России среди рецептурных препаратов за период январь—август 2024 года аналитики RNC Pharma зафиксировали у торговой марки «Конкор» от Merck KGaA. Бренд присутствует в ассортименте 91,6% аптек России. При этом за прошедший год этот показатель уменьшился на 2,7 процентных пункта (п.п.).

На втором месте находится бренд «Омез» от индийской Dr. Reddy’s с показателем 90,5%.

Третью строчку занимает «Мексидол» от российского производителя «Фармасофт» — препарат реализовывался в 89,6% точек продаж. Это единственный отечественный препарат в ТОР15 по интенсивности распределения с начала года. В тот же период прошлого года в списке значились также «Капотен» («Акрихин») и «Виферон» («Ферон»). Однако если в январе—августе 2023 года показатель распределения этих препаратов составлял порядка 90%, то сейчас он не превышает 82% для обоих.

Индекс дистрибуции — это показатель, характеризующий наличие товара в торговых точках. Чем чаще товары встречаются в магазинах, в том числе в сетевых, тем значение выше.

Практически у всех участников ТОР15 индекс дистрибуции за год заметно снизился, исключением стали «Верошпирон» от Gedeon Richter и «Нимесил» от Menarini — для них фиксируется увеличение показателя на 1,6 и 0,5 п.п. соответственно. Для обеих марок в рознице аналитики фиксировали заметное увеличение реализации относительно восьми месяцев 2023 года как в рублях, так и в натуральном выражении. Причем «Нимесил» демонстрирует наибольший показатель прироста натурального объема (+29,4%).

Максимальный рост продаж в рублях в рейтинге наблюдается у торговой марки «Амоксиклав» от Novartis — по сравнению с январем—августом 2023 года реализация бренда увеличилась почти на 53%. Несмотря на значительную динамику, индекс дистрибуции препарата за год снизился почти на 5 п.п. — с 88,5 до 83,7%.

На российском рынке насчитывается 66 торговых марок среди рецептурных препаратов с индексом дистрибуции более 70% — это всего 25% от общего стоимостного объема продаж. Годом ранее насчитывалось 169 таких позиций, они занимали более 41% рынка.

На розничном рынке также присутствуют препараты с крайне низким показателем распространения. К таким брендам относятся лекарственные препараты, поставки которых в Россию были ограничены или вовсе прекращены. К примеру, антибактериальные препараты «Вильпрафен» и «Флемоклав» (Astellas) в 2023 году были исключены из ГРЛС. Несмотря на это до сих пор обнаруживаются остаточные продажи данных продуктов. Для «Вильпрафена» индекс дистрибуции в отчетный период фиксировался на уровне 5,8%, хотя в этот же период прошлого года препарат можно было приобрести в 72% аптек страны. У «Флемоклава» уже в прошлом году наблюдался очень низкий индекс дистрибуции — 0,1%, а с начала текущего года на рынке было продано всего 277 упаковок, индекс дистрибуции здесь не превышает сотых долей процента.

ТОР15 торговых марок Rx-препаратов с максимальным значением индекса дистрибуции в январе—августе 2024 года