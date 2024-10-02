ЕК одобрила первый комбинированный ЛП от легочной артериальной гипертензии

Европейская комиссия (ЕК) одобрила препарат Yuvanci (мацитентан + тадалафил) от Johnson & Johnson (J&J) для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). На данный момент это единственная пероральная терапия с одной таблеткой, доступная для пациентов с этим заболеванием. J&J в настоящее время продает монотерапию мацитентаном под торговой маркой Opsumit, в то время как Eli Lilly – тадалафил как Cialis.

ЛАГ – редкое прогрессирующее заболевание, при котором у пациентов наблюдается высокое кровяное давление в легочных артериях без видимых причин. Текущее лечение ЛАГ включает двойную комбинированную терапию первой линии с мацитентаном и тадалафилом для пациентов без сопутствующих сердечно-легочных заболеваний. В настоящее время это режим приема нескольких таблеток.

«Это может глубоко повлиять на их [пациентов с ЛАГ] повседневную жизнь, поскольку им может быть трудно поддерживать приверженность своему режиму лечения», – сказала доктор Тамара Вернер-Кихле, руководитель терапевтического направления по нейробиологии и кардиопульмональным препаратам в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) в Johnson & Johnson Innovative Medicine.

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