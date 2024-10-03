В сети «Аптеки Алтая» назначат нового директора

Депутаты парламента Алтайского края утвердили кандидатуру Марины Годовой на должность директора АКГУП «Аптеки Алтая».
Марина Годова станет новым директором АКГУП «Аптеки Алтая». Ее кандидатуру представило правительство Алтайского края. Депутаты на 33-й сессии краевого парламента поддержали предложение, сообщили в пресс-службе губернатора.
Годова начала трудовую деятельность в фармацевтической сфере в 1997 году. В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по теме «Управление и экономика фармации», аккредитацию специалиста.
АКГУП «Аптеки Алтая» занимается оптовой и розничной торговлей лекарств, в том числе отпуском льготных лекарств, а также аптечным производством готовых лекарственных форм.
В сеть входят 132 точки в 10 городах и 47 муниципальных образованиях Алтайского края. В состав входят 2 филиала — Завьяловский и Рубцовский. В Барнауле 10 аптечных подразделений.
Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание
Ринат Васбеев
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