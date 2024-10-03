«Круг добра» планирует закупать гилтеритиниб от острого миелобластного лейкоза

Экспертный совет фонда «Круг добра» предложил одобрить закупку гилтеритиниба для терапии острого миелобластного лейкоза. Его предлагали включить в Перечень ЖНВЛП в августе, но Минздрав побоялся роста нагрузки на бюджеты регионов.

Экспертный совет «Круга добра» предложил для одобрения попечительским советом фонда еще один препарат для терапии острого миелобластного лейкоза (ОМЛ) — гилтеритиниб («Ксоспата» от Astellas). «Для лечения ОМЛ используется целый ряд средств, но, к сожалению, заболевание сложно вывести в ремиссию. С применением гилтеритиниба достигается выживаемость без прогрессирования как минимум на полгода», — отметили в фонде.

Препарат дважды вносили на заседание Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней. В ноябре 2022 года она рекомендовала включить гилтеритиниб в Перечень ЖНВЛП, но в распоряжении правительства его не оказалось. В августе 2024 года препарат вновь внесли на рассмотрение комиссии. Руководитель Федерального центра планирования и лекарственного обеспечения Елена Максимкина отметила, что регионы сейчас закупают его по решению врачебных комиссий по более высокой цене и включение в Перечень ЖНВЛП по сниженной цене могло бы сэкономить деньги регионов. Эту позицию активно поддержал замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофей Нижегородцев. Но замминистра здравоохранения Сергей Глаголев обратил внимание на риск роста нагрузки на бюджеты регионов. В итоге большинство членов комиссии проголосовали против.

Острый миелобластный лейкоз – это злокачественная патология крови и костного мозга, характеризующаяся бесконтрольным продуцированием незрелых (бластных) миелоцитарных клеток — эритроцитов, гранулоцитов, нейтрофильных лейкоцитов, тромбоцитов. Характерной особенностью заболевания является быстрое течение: за несколько месяцев незрелые клетки начинают преобладать в составе крови, из-за чего она перестает выполнять свои основные функции. Состояние больного резко ухудшается, при отсутствии лечения прогноз крайне неблагоприятен.

Также экспертный совет расширил возможности назначения препарата авалглюкозидаза альфа («Нексвиазайм») для терапии болезни Помпе. Подопечные фонда с 2021 года получают алглюкозидаза альфа («Майозайм» компании Genzyme Euro). За это время появился новый препарат, который можно вводить реже, что удобнее для детей. Он был включен в перечень закупок в июне. Теперь подопечные при рекомендации лечащего врача смогут перейти на новый вариант терапии.

Фото: «Круга добра»

Ринат Васбеев

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