В ОЭЗ «Дубна» за 1,5 млрд рублей откроют производство фармсубстанций

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, ввод первой очереди производства в эксплуатацию планируется в 2026 году, там появится более 200 новых рабочих мест. Президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Пуния отметил, что годовая производительность завода составит более 150 тонн АФС как основного действующего вещества для жизненно важных препаратов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Рус Биофарм» зарегистрировано в 2012 году в Иркутске. Владеет ООО Сатия Пуния. Выручка компании за 2023 год составила 107,7 млн рублей, убыток – 216 млн рублей.

В ОЭЗ «Дубна» (входит в ТОП4 ОЭЗ, согласно VII Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности особых экономических зон России) действуют 43 компании. В июне 2024 года глава Екатерина Зиновьева и гендиректор компании «АлФарма» Станислав Сидоров подписали соглашение о создании в ОЭЗ комплекса по разработке и производству препаратов для лечения онкозаболеваний. Инвестиции в проект оценены в более 1,2 млрд рублей, ввести объект в эксплуатацию планируется в первой половине 2028 года.

Еще один резидент ОЭЗ «Дубна» – компания «Алсигма» – планирует создать научно-производственный комплекс для разработки и выпуска лекарств, в том числе дженериков и противоопухолевых гормональных препаратов. Вложения в этот проект составят 780 млн рублей.

В октябре 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство рассмотрело законопроект о разрешении резидентам особых экономических зон передавать в залог арендные права на земельные участки. Документ в данный момент готовится ко внесению в Госдуму. По словам Новака, законопроект будет рассмотрен оперативно и принят до конца 2024 года.