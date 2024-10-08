Маркетинговые выплаты аптекам от производителей доходят до 80%

В правительстве и Госдуме неоднократно высказывалось мнение об ограничении маркетинговых выплат от производителей как способе снижения цен препаратов на полках аптек. Об этом заявила исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина во время форума «ФармЛига: встреча лидеров», передает корреспондент «ФВ». Регулировать ценообразование необходимо по всей товаропроводящей цепочке или датировать лекарственное обеспечение, уверен генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

«Есть объективные причины роста цен по всей цепочке, аптека — последнее звено, с которым сталкиваются потребители. Если они социально не защищены, то этот момент для них достаточно болезненный», — отметил он.

Дмитриев добавил, что не поддерживает идею фиксации маркетинговых бонусов со стороны государства. При этом некоторые производители выражают недовольство их ростом. «Единичные производители ОТС-препаратов заявляют, что бонусы рознице доходят до 80%. Для компаний это уже петля на шее. Эту ситуацию, безусловно, нужно корректировать», — сказал он.

Такие высокие бонусы действительно предлагают некоторые производители, отметил в беседе с корреспондентом «ФВ» генеральный директор сети «Фарма» Александр Миронов. В большинстве случаев инициаторами роста выплат являлись сами производители. «Ситуация выглядит следующим образом. Аптечная сеть торгует определенным набором препаратов. Когда начинаются ежегодные переговорные сессии, производители предлагают новые позиции. Если они не являются уникальными, то аптечной сети нет никакого смысла менять проверенные позиции на новые — она отказывает. Производитель возвращается и предлагает повышенные бонусы, «раскачивая» данный процесс», — объясняет он.

Миронов отмечает, что бонусы в 80% появляются на рынке только по позициям, которые не несут новизны: это в большинстве случаев распространенные МНН, например, цитрамон, ацетилсалициловая кислота или категории, представленные сотнями брендов, например, бифидобактерии или препараты от боли в горле. «Претензий к аптечным сетям в этих случаях быть не может, хотя они и выбирают продукты, на которых можно заработать больше, ведь полки «резиновые» только в интернете, — говорит Миронов. — Нет таких ситуаций, что производитель несет инновационный препарат, который востребован населением, и назначает сумасшедшие бонусы. Скорее, в аптечную сеть пытаются «впихнуть» 20-й цитрамон или 30-й препарат от боли в горле, и готовы отдавать всю прибыль, лишь бы получить дистрибуцию».

Сверхконкуренция создается за сбыт очень распространенных позиций, которая приводит к росту стоимости этого канала сбыта, резюмирует он.

Ранее на парламентских слушаниях по теме лекарственной безопасности депутат Андрей Исаев высказывался за регулирование цен в аптеке. «Внутри цепочки производители—оптовики—аптеки мы искали, кто является образователем цены. Мы пришли к выводу, что это аптеки. Они обладают в отношении производителей неограниченными правами: навязывают мероприятия, выпускают собственные торговые наименования, имеют бонусы. Все это никак не регулируется», — сказал он. В свою очередь депутат Евгений Нифантьев отметил, что маркетинговые бонусы имело смысл ограничивать 10—15 лет назад. «А сегодня это приведенная маржа, которая понижает цену на полке», — пояснил он.

Как ранее писал «ФВ», количество несетевых аптек, которые заключают с производителями маркетинговые контракты, по данным Ipsos, растет. Какие ошибки допускают аптеки при работе по таким соглашениям и как их можно избежать, вместе с экспертами разобрался «ФВ».

Фото: DSM Group

Ольга Коберник

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