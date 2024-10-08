«Герофарм» и «Промомед» зарегистрировали аналоги Wegovy

«Герофарм» зарегистрировал препарат для лечения ожирения «Семавик Некст» (МНН семаглутид), полностью биоэквивалентный препарату Wegovy от Novo Nordisk, незарегистрированному в России. Вывод лекарственного средства в гражданский оборот запланирован на ноябрь 2024 года, сообщили в пресс-службе производителя.

«Семавик Некст», как и «Семавик» (аналог «Оземпика»), содержит семаглутид — синтезированный глюкагон-подобный пептид-1 (ГПП-1), который действует гораздо дольше, чем ГПП-1, вырабатываемый организмом. Отличаются они вспомогательными веществами, дозировкой и назначением. Первый содержит более высокие дозировки, показан для снижения избыточной массы тела.

Разрешение на проведение клинических исследований аналога препарата против ожирения Wegovy компания «Герофарм» получила в апреле. Окончание КИ запланировано на 11 февраля 2026 года.

«Промомед» также выводит на рынок отечественный препарат для лечения избыточного веса и ожирения «Велгия» (МНН семаглутид). Процедура регистрации препарата, произведенного по полному циклу, завершена. Первые партии поступят в продажу уже в IV квартале 2024 года, сообщили в пресс-службе производителя.

В ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России оригинального «Оземпика». В декабре 2023 года компании «Герофарм» и «Промомед» добились принудительной лицензии на дженерики семаглутида сроком на один год. По условиям принудительного лицензирования компании должны компенсировать оригинатору 0,5% фактической выручки. Тогда глава «Герофарм» Петр Родионов сообщал, что компания пыталась связаться с оригинатором, но ответа не получила.

В мае «Герофарм» потребовала у Novo Nordisk предоставить принудительную лицензию на еще один препарат. Иск был подан в арбитражный суд Москвы, о каком именно препарате идет речь, в карточке не было указано. 11 сентября иск был полностью удовлетворен. Судебный акт принят в закрытом судебном заседании, поэтому подробности в нем не приводятся.