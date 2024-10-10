Ростех обеспечит российскую фарму отечественным нитроглицерином вместо зарубежного

Госкорпорация Ростех начнет выпуск российской субстанции нитроглицерина в медицинских целях. Соответствующее соглашение подписано в рамках форума «Биопром-2024». Производство будет организовано на базе одного из предприятий Госкорпорации. Сегодня в России аналогичных фармсубстанций не выпускается.

Нитроглицерин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он применяется при инфаркте миокарда, ишемической болезни, стенокардии и других сердечных заболеваниях. Нитроглицерин особо востребован при острых состояниях и в скорой медицинской помощи.

«В России сохраняется большая необходимость в качественных препаратах подобного типа. Мощность нашего производства составит от 2 тонн медицинского нитроглицерина в месяц, его запуск обеспечит независимость от зарубежных поставок. Отправка заказчикам первой партии отечественного препарата запланирована на конец 2025 – начало 2026 года. На данный момент готова техническая документация для запуска проекта», – рассказал статс-секретарь Госкорпорации Ростех Сергей Цыб.

Нитроглицерин будет выпускаться в соответствии с требованиями медицинского стандарта, с обеспечением высокой чистоты продукта.

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