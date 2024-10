В России станут доступны импланты для лечения тяжелых форм эпилепсии

ООО «Моторика НЕМО» (группа компаний «Моторика») получила бессрочные регистрационные удостоверения на медицинские изделия, входящие в систему стимуляции блуждающего нерва (VNS) производства компании Rishena. Устройства используются для лечения фармакорезистентной эпилепсии, которой страдает 20–30% от общего числа (около 50 млн человек по всей планете) пациентов с эпилепсией.

Rishena Medical Co., Ltd — инновационное китайское предприятие, которое занимается научными исследованиями и разработкой, производит и продает активные имплантируемые медицинские устройства. Компания работает с 2010 года, в этом году отпразднует 14-летие. Общая площадь производства составляет 3000 кв метров. Rishena Medical Co., Ltd зарегистрировала более 100 патентов и продолжает разработку новых устройств.

ООО «Моторика НЕМО» будет реализовывать на отечественном рынке стимулятор имплантируемый VNS201B для стимуляции блуждающего нерва, электрод имплантируемый и программаторы.

Нейростимуляция (нейромодуляция) блуждающего нерва или VNS-терапия — высокоэффективный метод лечения эпилепсии. Метод заключается в проведении постоянной стимуляции блуждающего нерва. Нерв, по которому информация поступает в головной мозг, окутывается электродом. Через нерв из стимулятора, имплантируемого под кожу, пропускаются противоэпилептические стимулы в головной мозг, что предупреждает развитие судорожного припадка. Методика в мире применяется с 1990 года.

VNS-терапия используется в тех случаях, когда лечение лекарственными препаратами не дает результата, а хирургические вмешательства не могут быть оправданы. Одно из основных преимуществ VNS-терапии — возможность применять ее как к детям от 6 лет, так и к взрослым пациентам.

Особенность устройства от Rishena — наличие двух программаторов: один для врача, другой для пациента. Можно дистанционно менять амплитуду, ширину, частоту импульсов и другие настройки. Стимулятор обладает, малыми размерами и является абсолютно герметичным. Вес — 27 грамм. Благодаря ёмкости аккумулятора 1800 мАч и низкому энергопотреблению обеспечивается до 10 лет стабильной стимуляции.

Продажи системы стимуляции блуждающего нерва производства компании Rishena запланированы на октябрь 2024 года.

remedium