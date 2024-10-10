Лондонский суд признал недействительными патенты GSK на вакцину против РСВ

Компания Pfizer выиграла дело в лондонском суде о признании недействительными двух патентов на вакцину против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), выданных компании GSK.

Два фармацевтических гиганта конкурируют на рынке вакцин против РСВ. Вирус, который обычно сопровождается симптомами простуды, является основной причиной пневмонии у детей младшего возраста и пожилых людей.

В прошлом году компания GSK также обратилась в суд США с обвинением в том, что Pfizer нарушает ее патентные права на вакцину Arexvy от РСВ.

Представитель GSK заявил, что решение лондонского суда «никоем образом не отразится на готовности компании выпускать и продавать Arexvy в любой точке мира, в том числе в Великобритании».

«Мы по-прежнему убеждены, что наши патенты являются действительными, а компания Pfizer нарушает наши права. Мы намерены добиваться обжалования решения суда», — добавил он.

Компания Pfizer осталась довольна решением суда.

«Pfizer удовлетворена решением Высокого суда Великобритании, признавшего недействительность некоторых патентов GSK на технологии получения вакцины против РСВ», — сказал представитель компании.

remedium