Мурашко: «Российские ученые разрабатывают ЛП для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона»

Российские ученые активно разрабатывают лекарственные препараты для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, включая лечение болезни Альцгеймера и Паркинсона, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «„Биопром“: промышленность и технологии для человека». Выступая на главной прогноз-сессии «Жить до 120: технологии для человека», министр подчеркнул важность таких разработок для повышения продолжительности жизни и сохранения когнитивных функций у пожилых людей.
Министр отметил важность ранней диагностики и профилактики. «Россия является одной из немногих стран, которая проводит скрининг новорожденных на 40 различных заболеваний. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы еще на доклиническом этапе и своевременно принимать меры, что значительно снижает риск инвалидности», – сказал он.
Пандемия COVID-19, по словам Мурашко, дала мощный толчок к развитию технологий, которые могут быть использованы для лечения не только инфекционных, но и других заболеваний, таких как онкология и аутоиммунные заболевания.
Также, по словам Мурашко, современная медицина и технологии должны помочь людям сохранять ментальное здоровье и когнитивные функции в зрелом возрасте. Помимо развития технологий, в России разрабатываются препараты для лечения заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. «Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки, которые могут дать весьма неплохой результат в этом направлении», – подчеркнул министр. Эти разработки, по мнению Мурашко, могут дать значительные результаты в ближайшем будущем, и научный поиск решений в этой области будет продолжен.