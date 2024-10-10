Мурашко: «Российские ученые разрабатывают ЛП для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона»

Российские ученые активно разрабатывают лекарственные препараты для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, включая лечение болезни Альцгеймера и Паркинсона, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «„Биопром“: промышленность и технологии для человека». Выступая на главной прогноз-сессии «Жить до 120: технологии для человека», министр подчеркнул важность таких разработок для повышения продолжительности жизни и сохранения когнитивных функций у пожилых людей.

Министр отметил важность ранней диагностики и профилактики. «Россия является одной из немногих стран, которая проводит скрининг новорожденных на 40 различных заболеваний. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы еще на доклиническом этапе и своевременно принимать меры, что значительно снижает риск инвалидности», – сказал он.

Пандемия COVID-19, по словам Мурашко, дала мощный толчок к развитию технологий, которые могут быть использованы для лечения не только инфекционных, но и других заболеваний, таких как онкология и аутоиммунные заболевания.

«В онкологию приходят кардинально новые технологии. Мы должны понимать, что борьба с онкологией в научном плане для нас должна стать приоритетом. Да, у нас уже есть разработки, которые позволяют увеличить пятилетнюю выживаемость, но это стоит дорого. Наша задача – разрабатывать технологии, которые снизят стоимость лечения и предложат прорывные решения». Мурашко также подчеркнул, что две трети факторов риска для здоровья человека можно контролировать и изменять. Создание цифрового профиля пациента на основе генетической предрасположенности и уже существующих заболеваний поможет врачам своевременно выявлять и устранять риски, в том числе ожирение, которое связано с более чем 30 факторами риска.

Также, по словам Мурашко, современная медицина и технологии должны помочь людям сохранять ментальное здоровье и когнитивные функции в зрелом возрасте. Помимо развития технологий, в России разрабатываются препараты для лечения заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. «Сегодня у наших ученых есть уже определенные идеи, разработки, которые могут дать весьма неплохой результат в этом направлении», – подчеркнул министр. Эти разработки, по мнению Мурашко, могут дать значительные результаты в ближайшем будущем, и научный поиск решений в этой области будет продолжен.

gxpnews