Минпромторг планирует нарастить производство ЛП из российских субстанций до 60% за шесть лет

Министерство промышленности и торговли России намерено значительно увеличить долю лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые производятся из отечественных фармацевтических субстанций. В течение шести лет этот показатель должен вырасти с текущих 45 до 60%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром-2024».

«Мы планируем, что доля препаратов, производимых из собственных субстанций, достигнет 60% за шесть лет. Это непростая задача, и хотя она может не казаться слишком амбициозной, на практике требует больших усилий», – отметил Алиханов на пленарyой сессии форума «Движение к технологическому лидерству – нацпроекты технологического суверенитета для здравоохранения».

В настоящее время 77% препаратов из перечня ЖНВЛП производится российскими фармацевтическими компаниями. В планах ведомства – за шесть лет увеличить этот показатель до 90%, сказал он. В рамках федерального проекта уже разработан перечень международных непатентованных наименований (МНН), включающий 186 позиций, которые необходимо освоить.

Кроме фармацевтической продукции, Минпромторг намерен усилить и производство российских медицинских изделий. «Сейчас доля отечественных изделий составляет 28%. У нас задача в течении шести лет повысить ее до 40%», – сказал он. Это потребует производства 368 позиций медицинских товаров, включенных в соответствующий список. Однако Алиханов подчеркнул, что достижение поставленных целей потребует преодоления ряда вызовов, особенно в производстве медицинских изделий. Сложности связаны с отсутствием необходимых сплавов, пластиков и других материалов для создания сложных протезов и ампутатов. Тем не менее на рынке уже появляются мировые разработки, использующие роботизированные технологии, что внушает надежды на развитие сферы.

Алиханов также отметил важность сотрудничества с компаниями, специализирующимися на высокотехнологичных медицинских продуктах. В частности, речь идет о взаимодействии с «Росатомом» по производству радиофармацевтических препаратов – на данный момент в разработке восемь таких позиций.

Он также подчеркнул, что проекты по увеличению доли препаратов и медицинских изделий, производимых из отечественных материалов, являются частью масштабной программы по развитию российской фармацевтики и медицинской промышленности. Минпромторг совместно с Минздравом разработал четкий план действий, направленный на достижение заявленных целей, что, по словам Алиханова, требует как технологических прорывов, так и значительных усилий со стороны всей отрасли.

gxpnews