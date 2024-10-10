«Герофарм» планирует построить завод по выпуску инъекционных ЛС за рубежом

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» рассматривает возможность строительства завода по производству инъекционных препаратов за рубежом. Об этом сообщил генеральный директор компании Петр Родионов на международном форуме «Биопром 2024». По его словам, компания активно изучает различные варианты для развития экспортного потенциала.

«Мы сейчас рассматриваем строительство нового завода по производству инъекционных форм. Для нас важно расширяться не только в России, но и за её пределами. Сейчас ведем активные переговоры и обсуждаем возможные варианты инвестиций за границей», — сказал Родионов в интервью ТАСС.

Он также сообщил, что «Герофарм» также планирует запуск новых производственных мощностей в России. В 2024 году будет открыта линия розлива препаратов в Оболенске и новый цех по производству твердых лекарственных форм в Пушкине. Родионов добавил, что лицензии на эти участки планируется получить до конца текущего года.

В интервью GxP News Родионов уточнил, что «Герофарм» рассматривает строительство завода в дружественных странах, однако конкретные государства пока не названы. Общая сумма инвестиций в проект может составить порядка $ 50 миллионов. При этом Родионов подчеркнул, что компания не рассчитывает на помощь от государства и полностью финансирует проект самостоятельно. Кроме того, Родионов не исключил возможности приобретения уже готового завода за рубежом, однако отметил, что пока ни объект, ни сроки реализации проекта не определены.

Ранее сообщалось, что «Герофарм» намерен начать в 2025 году выпуск инсулинов гларгин и аспарт, а также генно-инженерных препаратов, содержащих инсулин, на площадке партнера в Республике Азербайджан.

gxpnews