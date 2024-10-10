Общественники предложили ввести уголовную ответственность для маркетплейсов

Общественная организация предлагает ввести административную или уголовную ответственность для маркетплейсов и их руководителей перед потребителем за качество продукции, в том числе биодобавок. Вопросы усиления контроля за оборотом БАД уже обсуждались на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила в правительство предложение усилить госрегулирование маркетплейсов, в том числе установить обязательную проверку документов о соответствии продукции и ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции, говорится в письме, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

«Маркетплейсы в погоне за прибылью продолжают сознательно пренебрегать надлежащим контролем за допускаемыми на свои площадки поставщиками и товарами, игнорируя имеющиеся инструменты и стремясь любыми средствами (в том числе за счет безопасности потребителей) нарастить свои обороты. Отсутствие должного контроля приводит к усугублению проблемы распространения нелегальных практик, в том числе в сфере реализации таких чувствительных и опасных для здоровья категорий товаров, как БАД, а также делает маркетплейсы привлекательными для реализации иных видов нелегальной продукции», — сказано в письме.

Общественники просят установить обязательную проверку маркетплейсами документов о соответствии продукции, а также ввести административную ответственность за допуск к реализации нелегальной продукции, «если нелегальный характер мог быть выявлен путем использования государственных информационных систем и (или) путем запроса у поставщика соответствующих документов и сведений».

Руководителей онлайн-площадок предлагается привлекать к административной или уголовной ответственности за реализацию запрещенной продукции и товаров с запрещенными компонентами, если они указаны в карточке товаров, а также к административной ответственности, если цифровая платформа допустила на площадку нелегальных продавцов продукции, которая подлежит маркировке.

Аппарат правительства получил письмо ОПИ, направил его на рассмотрение в профильные подразделения — Роспотребнадзор, Минцифры и Роскомнадзор.

О проблемах по контролю БАД и спортивного питания рассказала ТАСС и замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. «Проблема в том, что существует переток: зачастую БАД продаются под видом пищевых добавок, спортивного питания. И здесь надо думать о введении мер регулирования, контроля за этими категориями продукции», — подчеркнула она. Эти вопросы уже обсуждались на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщила замминистра.

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов внесли в Госдуму в марте этого года. Сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. Кроме того, в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары. А с 1 декабря в России могут начать проверять фактическую производственную деятельность производителей биодобавок.

Участники рынка и эксперты все чаще находят на маркетплейсах незарегистрированные БАД или лекарства под «маской» биодобавок. «ФВ» разобрался, какие требования предъявляют к биодобавкам.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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