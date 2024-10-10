В инструкцию семаглутида рекомендовано внести изменения

Росздравнадзор рекомендовал внести изменения в раздел «Особые указания и меры предосторожности» инструкции агонистов рецептора ГПП-1. Препараты могут повышать риск аспирации и развития аспирационной пневмонии в случае проведения вмешательств под общей анестезией или глубокой седацией.

В инструкции агонистов рецептора ГПП-1 производителям и заявителям регистрации рекомендуется внести информацию о возможных рисках, связанных с задержкой опорожнения желудка на фоне приема препаратов. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

В раздел «Особые указания и меры предосторожности» инструкции по медицинскому применению агонистов рецептора ГПП-1 следует внести сведения о повышении риска развития аспирации или аспирационной пневмонии при проведении вмешательств под общей анестезией или глубокой седацией. Это связано с задержкой опорожнения желудка и присутствием остаточного желудочного содержимого. К ним относятся препараты с МНН:

семаглутид,

дулаглутид,

эксенатид,

лираглутид,

ликсисенатид,

инсулин гларгин+ликсисенатид,

инсулин деглудек+ликсисенатид,

тирзепатид.