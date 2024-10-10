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В инструкцию семаглутида рекомендовано внести изменения

Росздравнадзор рекомендовал внести изменения в раздел «Особые указания и меры предосторожности» инструкции агонистов рецептора ГПП-1. Препараты могут повышать риск аспирации и развития аспирационной пневмонии в случае проведения вмешательств под общей анестезией или глубокой седацией.

В инструкции агонистов рецептора ГПП-1 производителям и заявителям регистрации рекомендуется внести информацию о возможных рисках, связанных с задержкой опорожнения желудка на фоне приема препаратов. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

В раздел «Особые указания и меры предосторожности» инструкции по медицинскому применению агонистов рецептора ГПП-1 следует внести сведения о повышении риска развития аспирации или аспирационной пневмонии при проведении вмешательств под общей анестезией или глубокой седацией. Это связано с задержкой опорожнения желудка и присутствием остаточного желудочного содержимого. К ним относятся препараты с МНН:

  • семаглутид,
  • дулаглутид,
  • эксенатид,
  • лираглутид,
  • ликсисенатид,
  • инсулин гларгин+ликсисенатид,
  • инсулин деглудек+ликсисенатид,
  • тирзепатид.

Агонисты рецептора ГПП-1 используются для улучшения контроля гликемии и снижения риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и контроля веса при избыточной массе тела и ожирении. Препараты затормаживают эвакуацию пищи из желудка, благодаря чему поддерживается длительное ощущение сытости.

В ГРЛС зарегистрировано семь препаратов с МНН семаглутид, восемь с МНН лираглутид, по одному препарату с МНН дулаглутид, эксенатид, инсулин гларгин+ликсисенатид. Ликсисенатид был исключен из реестра в августе 2022 года. Препараты с МНН тирзепатид в ГРЛС пока не зарегистрированы.
Фото: 123rf.com

Надежда Синицына
pharmvestnik

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10 октября, 2024 | Просмотров: 137