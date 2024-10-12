Верховный суд не будет пересматривать решение о патенте на «Форсигу»

KRKA, «Активный компонент» и «Акрихин» в августе и сентябре 2024 года подали надзорные жалобы в президиум Верховного суда (ВС). ВС решил отказать KRKA пересматривать решение о патенте на «Форсигу». Производство по жалобам «Активного компонента» и «Акрихина» прекращено.

Верховный суд отказал KRKA в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании президиума Верховного Суда. Производство по надзорным жалобам «Активного Компонента» и «Акрихина» суд решил прекратить. Об этом говорится в определении ВС от 08.10.2024.

Надзорные жалобы компании подали в августе и сентябре 2024 года. Они обжаловали решение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда, вынесенное в июне 2024 года, которое подтвердило действие патента AstraZeneca на дапаглифлозин. Препарат для лечения сахарного диабета 2-го типа компания-оригинатор продает под брендом «Форсига».

AstraZeneca владела патентом № 2337916, где запатентована группа из восьми химических соединений, включающая дапаглифлозин, этот патент прекратил свое действие. Сейчас компания владеет патентом № 2746132, где запатентовано одно химическое соединение — дапаглифлозин. Несколько компаний — «Акрихин» (представляет в России Polpharma), KRKA, «Северная звезда» — пытались оспорить второй патент.

Как сказано в определении, производство по надзорным жалобам «Активного компонента» и «Акрихина» прекращено, так как не подтверждено, что определение Судебной коллегии принято непосредственно об их правах и обязанностях.

KRKA отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда, так как «нарушений Судебной коллегией норм материального и процессуального права, влекущих пересмотр дела в порядке надзора, при изучении жалобы не установлено».

«ФВ» писал, как патентный спор дошел до Верховного суда и Следственного комитета.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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