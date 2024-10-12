Sanofi ведет переговоры о продаже потребительского подразделения CD&R за $16 млрд

В октябре 2023 года компания заявила, что рассматривает потенциальные сценарии по выделению своего бизнеса в сфере потребительских медицинских услуг, поскольку она стремится укрепить расходы на разработку новых лекарственных препаратов в рамках своего основного бизнеса. В сентябре агентство Bloomberg сообщило, что Sanofi получила предложение от CD&R, а также от французского конкурента PAI Partners на покупку бизнеса Opella.

В компании Opella работают более 11 000 человек, и ей принадлежат такие бренды, как обезболивающее средство Doliprane, популярное на внутреннем рынке. Министерство финансов Франции в своем заявлении заявило, что CD&R является «серьёзным инвестиционным фондом» с позитивными перспективами для развития Opella и её заводов во Франции.

Компания добавила, что это потребует от Sanofi и CD&R принятия экономических обязательств, включая гарантии того, что штаб-квартира и центры принятия решений компании останутся во Франции, а также защиты ее промышленного присутствия в стране. «Эта предлагаемая продажа не ставит под сомнение производство во Франции Doliprane или других основных лекарственных средств, производимых Opella на нашей территории, а также поставку этих лекарств на рынок. Это, естественно, является частью запрашиваемых обязательств», — добавили в компании.