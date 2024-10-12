ФГБУ «ВНИИЗЖ» может нарастить выпуск вакцин для птиц до 13 млрд доз

Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») Россельхознадзора планирует увеличить производство вакцин для птиц до 13 млрд доз по итогам 2024 года, об этом сообщил ТАСС глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

«Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных (ВНИИЗЖ) в 2023 году за девять месяцев выпустил 6,5 млрд доз для птиц, в этом году выпустил 10,5 млрд доз. Мы выпустим ориентировочно 13 млрд доз, а импортировали 17 млрд доз (за девять месяцев 2024 года — прим. ТАСС). Мы медленно, но верно закрываем все бреши», — сказал Данкверт.

Он отметил, что отечественные ученые ведут разработку вакцин совместно с крупнейшими российскими агрохолдингами. «Надо сказать «Черкизово» спасибо, они вместе с нами эффективно работают. Многие разработки, которые сделаны, они были сделаны вместе с ними», — добавил глава ведомства.

Ранее RNC Pharma сообщила, что за первые восемь месяцев 2024 года стоимость ветеринарных препаратов в российской рознице увеличилась на 28,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

gxpnews