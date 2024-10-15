Отменена регистрация оригинального антагониста опиоидных рецепторов

Минздрав 1 и 14 октября опубликовал девять решений об отмене государственной регистрации лекарственных средств. Отмена регудостоверений (РУ) произошла по инициативе их держателей. У одного из препаратов есть зарегистрированные аналоги только в других лекарственных формах.

В списке отозванных — антагонист опиоидных рецепторов «Вивитрол» (МНН налтрексон) в форме порошка для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия. Держателем удостоверения оригинального препарата выступала компания Johnson & Johnson. В ГРЛС остались другие лекарственные препараты с МНН налтрексон российских и индийских производителей, однако они выпускаются в формах для перорального приема и таблеток для имплантации. Зарегистрированные формы для внутримышечного введения налтрексона в реестре отсутствуют.

Также в списке отозванных значатся три антибиотика – «Инвайз» (МНН эртапенем), «Зинацеф» (МНН цефуроксим) и «Фортум» ( МНН цефтазидим). В ГРЛС остался эртапенем производства ООО «Джодас Экспоим», «Промомед», «АлФарма» и «Фармасинтез». Зарегистрированных препаратов с МНН цефуроксим и цефтазидим больше 40.

Кроме этого, в список отозванных препаратов вошли муколитик «Ацетилцистеин-Тева», комбинированное противовирусное средство «Викейра Пак», растительный иммуностимулятор «Иммунорм-Тева», мазь для лечения геморроя «Проктоседил» и препарат для лечения эректильной дисфункции «Сиалис». У всех остались в ГРЛС зарегистрированные аналоги.

Список исключенных из ГРЛС РУ (с 01.10 по 14.10.2024)

Торговое наименование (МНН) Компания — держатель РУ Форма выпуска, дозировка Наличие аналогов Номер РУ Инвайз (эртапенем) ООО «МСД Фармасьютикалс» Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г да П N014496/01 от 14.08.2008 г. Вивитрол (налтрексон) ООО «Джонсон&Джонсон» Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 380 мг да ЛСР-006057/08 от 31.07.2008 г. Ацетилцистеин-Тева (ацетилцистеин) Тева Фармацевтические предприятия Лтд. Таблетки шипучие, 200 мг, 600 мг да П N013941/01 от 03.03.2009 г. Викейра Пак (дасабувир; омбитисвир + паритапревир + ритонавир) ООО «ЭббВи» Набор таблеток, содержащий: дасабувир – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, омбитисвир + паритапревир + ритонавир – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; 12,5 мг + 75 мг + 50 мг да ЛП-002965 от 21.04.2015 г. Зинацеф (цефуроксим) Сандоз д.д. Порошок, для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг, 750 мг, 1,5 г да П N015538/01 от 15.05.2009 г. Иммунорм-Тева (эхинацеи пурпурной травы сок) Тева Фармацевтические предприятия Лтд. Таблетки, 100 мг да П N012584/01 от 07.10.2008 г. Проктоседил Санофи Индия Лимитед Мазь для местного применения да П N011778/01 от 11.12.2008 г. Сиалис (тадалафил) ООО «Свикс Хэлскеа» Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг да П N014761/01 от 05.03.2009 г. Фортум (цефтазидим) Сандоз д.д. Порошок для приготовления раствора для инъекций, 250 мг, 500 мг, 1 г, 2 г да П N015707/01 от 25.05.2009 г.

Источник: ГРЛС

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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