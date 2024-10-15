Отменена регистрация оригинального антагониста опиоидных рецепторов

Минздрав отменил регистрацию девяти лекарственных препаратов. Среди отозванных – три антибиотика, противовирусное средство, антагонист опиоидных рецепторов, иммуностимулятор, муколитик и препарат для лечения эректильной дисфункции.
Минздрав 1 и 14 октября опубликовал девять решений об отмене государственной регистрации лекарственных средств. Отмена регудостоверений (РУ) произошла по инициативе их держателей. У одного из препаратов есть зарегистрированные аналоги только в других лекарственных формах.
В списке отозванных — антагонист опиоидных рецепторов «Вивитрол» (МНН налтрексон) в форме порошка для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия. Держателем удостоверения оригинального препарата выступала компания Johnson & Johnson. В ГРЛС остались другие лекарственные препараты с МНН налтрексон российских и индийских производителей, однако они выпускаются в формах для перорального приема и таблеток для имплантации. Зарегистрированные формы для внутримышечного введения налтрексона в реестре отсутствуют.
Также в списке отозванных значатся три антибиотика – «Инвайз» (МНН эртапенем), «Зинацеф» (МНН цефуроксим) и «Фортум» ( МНН цефтазидим). В ГРЛС остался эртапенем производства ООО «Джодас Экспоим», «Промомед», «АлФарма» и «Фармасинтез». Зарегистрированных препаратов с МНН цефуроксим и цефтазидим больше 40.
Кроме этого, в список отозванных препаратов вошли муколитик «Ацетилцистеин-Тева», комбинированное противовирусное средство «Викейра Пак», растительный иммуностимулятор «Иммунорм-Тева», мазь для лечения геморроя «Проктоседил» и препарат для лечения эректильной дисфункции «Сиалис». У всех остались в ГРЛС зарегистрированные аналоги.
Список исключенных из ГРЛС РУ (с 01.10 по 14.10.2024)
|Торговое наименование (МНН)
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска, дозировка
|Наличие аналогов
|Номер РУ
|Инвайз (эртапенем)
|ООО «МСД Фармасьютикалс»
|Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 1 г
|да
|П N014496/01 от 14.08.2008 г.
|Вивитрол (налтрексон)
|ООО «Джонсон&Джонсон»
|Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 380 мг
|да
|ЛСР-006057/08 от 31.07.2008 г.
|Ацетилцистеин-Тева (ацетилцистеин)
|Тева Фармацевтические предприятия Лтд.
|Таблетки шипучие, 200 мг, 600 мг
|да
|П N013941/01 от 03.03.2009 г.
|Викейра Пак (дасабувир; омбитисвир + паритапревир + ритонавир)
|ООО «ЭббВи»
|Набор таблеток, содержащий: дасабувир – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, омбитисвир + паритапревир + ритонавир – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг; 12,5 мг + 75 мг + 50 мг
|да
|ЛП-002965 от 21.04.2015 г.
|Зинацеф (цефуроксим)
|Сандоз д.д.
|Порошок, для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг, 750 мг, 1,5 г
|да
|П N015538/01 от 15.05.2009 г.
|Иммунорм-Тева (эхинацеи пурпурной травы сок)
|Тева Фармацевтические предприятия Лтд.
|Таблетки, 100 мг
|да
|П N012584/01 от 07.10.2008 г.
|Проктоседил
|Санофи Индия Лимитед
|Мазь для местного применения
|да
|П N011778/01 от 11.12.2008 г.
|Сиалис (тадалафил)
|ООО «Свикс Хэлскеа»
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг
|да
|П N014761/01 от 05.03.2009 г.
|Фортум (цефтазидим)
|Сандоз д.д.
|Порошок для приготовления раствора для инъекций, 250 мг, 500 мг, 1 г, 2 г
|да
|П N015707/01 от 25.05.2009 г.
Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik