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Минздрав предложил правила ввоза орфанных иностранных препаратов в Россию

Минздрав разработал правила ввоза орфанных и высокотехнологичных лекарств в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах. Импорт будет разрешен на основании заключения Министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения разработало проект постановления, регулирующий особенности ввоза и обращения оригинальных орфанных и высокотехнологичных лекарств в течение 12 месяцев с даты их регистрации на территории страны в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах. Документ представлен для общественного обсуждения.

Ввоз таких лекарств будет возможен «при условии соответствия ввозимых лекарственных препаратов требованиям, установленным при их регистрации, за исключением требований ‎к первичной упаковке, вторичной упаковке, и при наличии на потребительской упаковке самоклеящейся этикетки, содержащей следующую информацию о лекарственном препарате на русском языке», в том числе:

  • наименование (МНН, группировочное или химическое и торговое наименования);
  • лекарственная форма с указанием дозировки ‎и его количества в потребительской упаковке;
  • наименование и адрес держателя регудостоверения;
  • производитель и его адрес;
  • состав;
  • номер серии, дата производства, истечения срока годности;
  • условия хранения и транспортировки;
  • пути введения;
  • условия отпуска;
  • предупредительные надписи.

Ввоз и обращение лекарства будет возможен на основании заключения Минздрава. Юрлицу нужно направить в министерство заявление, подписанное усиленной квалифицированной подписью. Каждая упаковка серии должна сопровождается переведенной на русский язык инструкцией по медицинскому применению лекарственного препаратаВ заявлении должна быть указана также подробная информация о производителе и лекарственном препарате.

Заявление будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней.

Документ будет действовать в течение шести лет.
Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев
pharmvestnik

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15 октября, 2024 | Просмотров: 126