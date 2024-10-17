FDA одобрило устройство от CMR Surgical для удаления желчного пузыря

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) выдало разрешение на применение портативного роботизированного устройства Versius Surgical System для проведения малоинвазивных хирургических операций у пациентов в возрасте от 22 лет.

CMR Surgical не представила сведений относительно сроков выхода устройства на рынок и его стоимости на американском рынке. Однако компания предполагает, что цена устройства будет «разумной».

«На фоне недостатка аналогичных устройств CMR не сомневается в успехе Versius», — отметили в компании.

Первоначально CMR планирует наладить партнерство с несколькими больницами, после чего устройство поступит в продажу по всей стране.

Система Versius была одобрена в рамках процедуры регистрации нового медицинского устройства, не имеющего одобренных аналогов.

В 2019 году устройство было отмечено знаком соответствия европейским стандартам.

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