Россельхознадзор: нужно ужесточить контроль производства БАД с животными компонентами

Российское законодательство в сфере регулирования биологически активных добавок (БАД) с компонентами животного происхождения требует пересмотра. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью изданию «Агроэксперт».

По его словам, в настоящее время в России отсутствует обязательная ветеринарная сертификация для таких БАД. Данная ситуация потенциально несет риски: так, отсутствие должного контроля может приводить к использованию в БАД компонентов животного происхождения, добытых незаконным путем. Такие ингредиенты не проходят необходимый ветеринарный контроль и могут представлять опасность для здоровья потребителей.

«Мы писали по этому поводу несколько писем о том, что нужно изменить законодательство и действовать так же, как другие страны. Если входит компонент животного происхождения, то такую продукцию могут производить предприятия, аттестованные соответствующей службой и внесенные в реестр», – сказал он.

Для сравнения приводится пример Китая, где для производства и экспорта БАД требуется получение разрешений от министерства здравоохранения и ветеринарной службы страны. Другой пример – пищевые добавки с пантами.

«Движения ветеринарных документов по пантокрину (сухая кровь, порошок из рогов марала) нет. Значит, ветеринарные службы субъекта это сырье не проверяли, значит, внутри может быть целый букет болезней животных: от туберкулеза до других опасных инфекций», – пояснил Данкверт. Глава ведомства добавил, что БАД в Россию поставляются в том числе из недружественных стран, включая США.

gxpnews