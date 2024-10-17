Teva выплатит $450 млн по делу о нечестной конкуренции при продажах Copaxonе

Израильская Teva Pharmaceutical согласилась выплатить $450 млн для урегулирования обвинений в нечестной конкуренции при продажах препарата для лечения рассеянного склероза Copaxonе. Средства будут выплачены в течение шести лет. Иск был подан в федеральный суд в Бостоне (США) в 2020 году в рамках общеотраслевого расследования финансовой поддержки фармацевтическими компаниями благотворительных организаций помощи пациентам.

Ранее это расследование привело к выплате более $1 млрд в качестве компенсации 12 производителям лекарств, четырем благотворительным организациям и одной аптеке. Teva обвиняли в подкупе благотворительных организаций с целью увеличения продаж своего препарата, а также в сговоре с целью управления ценами на дженерики (в прошлом году Teva согласилась выплатить $225 млн для урегулирования этих обвинений).

При этом Teva не признает своей вины в предъявленных претензиях и продолжает утверждать, что ее пожертвования благотворительным организациям «поддерживали доступ пациентов с рассеянным склерозом к критически важным лекарствам» (в некоторых случаях компании могут выплачивать средства некоммерческим организациям, предоставляющим помощь в доплатах на лекарства).

Тем не менее в иске утверждалось, что некоторые фармкомпании использовали такие благотворительные организации как посредника для неправомерного покрытия обязательств по оплате лекарств по программе Medicare, что является нарушением Закона о борьбе с откатами (Anti-Kickback Statute).

Как выяснилось, Teva выплатила двум благотворительным фондам – Chronic Disease Fund и The Assistance Fund – более $350 млн в период с 2006 по 2017 год для покрытия расходов пациентов на Copaxone. «Teva слишком долго „играла“, выплачивая откаты через два фонда и с помощью специализированной аптеки. Эти откаты подрывали цель системы доплат Medicare и нарушали Закон о борьбе с откатами», – сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа С. Леви по округу Массачусетс.

gxpnews