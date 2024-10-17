На лекобеспечение в 2025 году из федбюджета выделят 6,1 млрд рублей дополнительно

На недавнем заседании Комитета Государственной думы по бюджету и налогам министр здравоохранения Михаил Мурашко представил планы по расширению финансирования медицинской сферы. Согласно проекту федерального бюджета, ожидается существенное повышение расходов на лекарственное обеспечение для определенных категорий населения.

Глава ведомства озвучил конкретные цифры: в 2025 году на эти цели дополнительно будет выделено 6,1 млрд рублей, а в последующие годы сумма возрастет до 7 и 8,3 млрд соответственно. Особое внимание уделяется поддержке детей через фонд «Круг добра», на работу которого также тратятся средства федерального бюджета.

Общие расходы на развитие здравоохранения в 2025 году составят 1,5 трлн рублей, в 2026-м – 1,55 трлн, а к 2027 году достигнут отметки в 1,6 трлн рублей. По словам Мурашко, такой уровень финансирования позволит государству полностью выполнить свои обязательства по обеспечению медицинской помощью.

Также глава Минздрава заявил о намерении ведомства доработать программу ОМС, уточнив условия оказания финансовой поддержки медработников для решения проблемы дефицита кадров и повышения эффективности профилактических направлений.

«Мы сейчас работаем над финальной частью программы госгарантий. Это и вопросы телемедицинских технологий, и укомплектованности кадрами. Тут есть еще и региональная составляющая. Хотелось бы, чтобы в региональной повестке была поддержка медицинских работников в том, что касается оплаты жилья, коммунальных услуг, предоставления в первоочередном порядке молодым специалистам мест в детских садах», – пояснил он.

gxpnews