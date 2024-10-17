С Брюна и других фигурантов дела о мошенничестве взыскивают 44 млн рублей

Обвиняемыми в деле также проходят экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров, бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, начальник отдела по проведению торгов центра Людмила Еременкина и гендиректор ООО «Микротехнологии» Сергей Васильев.

Прокурор, обращаясь к суду, просил приобщить исковое заявление о взыскании компенсации к материалам дела. Адвокат Брюна Сергей Севрук подчеркнул, что с иском они не согласны, уточнив, что с начала процесса ДЗМ участвует в процессе как потерпевшая сторона. Представитель департамента заявлял в суде, что ущерба им причинено не было, а материальных требований к Евгению Брюну у ведомства нет. Севрук назвал иск прокуратуры «необоснованным».

Брюна и Якушева задержали 19 августа 2022 года по подозрению в мошенничестве при закупке реагентов и аппаратуры для проверки водителей на хронический алкоголизм. Тогда же в Минздраве РФ уточнили, что Евгений Брюн больше не является главным внештатным психиатром-наркологом в связи с ликвидацией самой должности. Владимир Якушев изначально признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Он дал показания о закупках медоборудования и в отношении Брюна, после чего его поместили под домашний арест. Позднее, как уточнял «Коммерсантъ», он свою позицию изменил и отказался от прежних показаний.

Под домашним арестом находился и Евгений Брюн, которому меру пресечения продлевали неоднократно. В начале 2023 года адвокаты Брюна попытались освободить обвиняемого от домашнего ареста, указав, что это необходимо по состоянию здоровья, так как в 2019 году их подзащитный перенес несколько операций по шунтированию сосудов. Мосгорсуд счел доводы защиты недостаточными и отказался сменить ему меру пресечения.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2023 года. Изначально фигурантам инкриминировали хищение 20 млн рублей, но во время расследования уголовного дела сумма предполагаемого ущерба возросла в несколько раз – до 138 млн рублей. Дело начали рассматривать в Кузьминском суде Москвы в феврале 2024 года.

В начале сентября суд арестовал имущество Брюна, Копорова и Якушева. Информации, какие именно объекты недвижимости арестованы у Брюна и Копорова, нет. У Якушева арестовали четыре земельных участка, квартиру, два жилых и два нежилых здания. Суд запретил всем владельцам арестованного имущества распоряжаться им. Решение приняли для возможного обеспечения будущего приговора в части взыскания штрафа и гражданского иска. Потерпевшей стороной по делу является Московский научно-практический центр наркологии – в случае обвинительного приговора он может требовать возмещения ущерба.