FDA остановило КИ комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19 от Novavax

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приостановило испытания экспериментальной комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа, проводимые компанией Novavax, после того как один участник сообщил о повреждении нервных клеток, которые контролируют мышцы и движения.(моторная нейропатия). Акции фармпроизводителя упали примерно на 20% на фоне этого события.

Компания Novavax заявила, что решает вопрос о приостановке клинических испытаний с FDA. По предварительным данным, реакция вызвана именно вакциной. «Наша цель — успешно разрешить этот вопрос и как можно скорее начать испытания фазы 3», — сказал Роберт Уолкер, главный медицинский директор компании. Вакцина против COVID-19 от Novavax на основе белка — единственный коммерческий продукт компании.

Ранее в июле сообщалось, что «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») получила разрешение на проведение первой и второй фаз КИ вакцины против гриппа и COVID-19 — «Ультрикс Комби». Участие в исследовании примут 370 человек. Препарат разрабатывался совместно с Институтом стволовых клеток человека. Изначально планировалось, что КИ начнутся в 2022 году.

gxpnews