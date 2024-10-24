В Казахстане могут не успеть привести все регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС

В Казахстане сенаторы предложили сохранить действие регистрационных удостоверений, выданных по национальному законодательству, до 1 января 2026 года. В правительстве страны утверждают, что процесс завершится вовремя. В России представители фармотрасли сомневаются, что все страны Евразийского союза готовы играть по единым правилам.

В Казахстане только 15% препаратов прошли процедуру приведения в соответствие правилам ЕАЭС. Такие данные привела сенатор Казахстана Айнур Аргынбекова, передает «Казахстанский фармацевтический вестник». Она считает, что за оставшиеся 15 месяцев Казахстан не успеет привести все регистрационные удостоверения (РУ) в соответствие с нормами ЕАЭС.

Сенатор Аргынбекова предложила правительству сохранить действие регистрационных удостоверений, выданных по национальному законодательству. «Иначе это может отразится на стоимости лекарственного препарата или привести к закрытию ряда производств, относящихся к малому и среднему бизнесу, и создаст риски возникновения дефицита повседневных лекарств на территории нашей страны, например, таких как мукалтин, ибуфен сироп для детей, лидокаин, новокаин и других часто применяемых лекарств», – приводит ее слова издание.

Вице-премьер правительства Казахстана Серик Жумангарин привел более точную статистику. «Из 6926 зарегистрированных в Казахстане лекарств на рынке находятся 4476, из которых 1019 отечественных и 3457 зарубежных. Подано 736 заявлений на соответствие правилам ЕАЭС. От отечественных производителей требуется привести в соответствие 879 препаратов, из них подано 121 заявление. До конца 2024 года планируется подать еще 340 заявлений, а в 2025 году – 418, что должно обеспечить полное соответствие отечественных лекарств требованиям ЕАЭС к концу переходного периода», – передает цитату Жумангарина Informburo.kz.

Он также сообщил, что казахстанская сторона предлагала перенести срок полного перехода на правила ЕАЭС, но ее не поддержали государства — члены ЕАЭС.

Вице-премьер анонсировал сокращение сроков проведения экспертных работ по приведению в соответствие – до 70 рабочих дней. Кроме того, планируется снизить стоимость экспертных работ по правилам ЕАЭС для отечественных товаропроизводителей до 90%.

Российские представители фармотрасли отмечают низкую заинтересованность регуляторов Казахстана в едином рынке лекарств. По данным российских производителей, возникают трудности при регистрации лекарств, также не всегда просто российским производителям попасть в госзакупки Казахстана. Минздрав России признает, что проблемы действительно периодически возникают. Но в создание единого рынка вложено много сил, отказываться от него после проделанной работы неправильно.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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