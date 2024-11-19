FDA одобрило ЛП для лечения острого лейкоза с перестройкой гена MLL

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Syndax Pharmaceuticals для лечения взрослых и детей с одним из видов рака крови. ЛП Revuforj (ревумениб) относится к новому классу препаратов, называемых ингибиторами менина, которые предотвращают связывание белка (менина) с другим белком, называемым MLL, что останавливает активацию белков, которые могут вызывать рост раковых клеток.

Revuforj предназначен для лечения острого лейкоза с перестройкой гена MLL (KMT2A), обнаруживающейся примерно у 10% пациентов с острым лейкозом. Одобрение регулятора было основано на раннем и среднем этапе исследования с участием 104 пациентов, где препарат показал 21% полной ремиссии с частичным восстановлением уровней определенных клеток крови.

Syndax ожидает, что таблетки Revuforj по 110 и 160 мг будут доступны для заказа в США в этом месяце.

Это уже второе одобрение FDA для Syndax в этом году после того, как агентство одобрило препарат Niktimvo (аксатилимаб), разработанный совместно с компанией Incyte, для лечения пациентов с хронической реакцией «трансплантат против хозяина».

Incyte и Syndax планируют выпустить Niktimvo к началу первого квартала 2025 года. Его можно будет назначать взрослым и детям с весом не менее 40 кг после двух предыдущих линий терапии, оказавшихся неэффективными.

gxpnews