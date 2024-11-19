Novo Nordisk сократит производство шприц-ручек с человеческим инсулином

Датская Novo Nordisk постепенно прекратит производство шприц-ручек с человеческим инсулином, рассчитывая усилить объем выпуска популярных препаратов от ожирения и диабета на основе семаглутида (Ozempic и Wegovy). Об этом фармкомпания сообщила Reuters, при этом отказавшись озвучивать сроки.

«Во всем мире [шприцы-ручки с человеческим инсулином] будут постепенно сняты с производства с течением времени, и человеческий инсулин будет доступен только во флаконах», – сказал представитель датской компании. При этом шприц-ручки, которые используются для человеческого инсулина, отличаются от тех, что требуются для упаковки препаратов семаглутида.

Как говорится в источнике, в таких богатых странах, как США, большинство людей с диабетом уже используют аналоговый инсулин, который, в отличие от человеческого, обеспечивает лучший контроль уровня сахара в крови. В странах с низким и средним уровнем дохода человеческий инсулин используется чаще, чем аналоговый, который дороже и сложнее в производстве.

В долгосрочной перспективе, заявляют в Novo Nordisk, отказ от производства дозированного человеческого инсулина и наращивание выпуска Ozempic и Wegovy может привести к тому, что меньшему числу людей с диабетом второго типа понадобится принимать сам инсулин.

Это заявление вызвало критику в медицинском сообществе. Так, медицинская благотворительная организация Medecins Sans Frontieres (MSF) и правозащитная группа T1 International критикуют сосредоточенность Novo Nordisk на производстве семаглутида в шприц-ручках, которые до сих пор недоступны в бедных странах. Компанию обвиняют в двойных стандартах в лечении диабета: от остановки производства инсулиновых ручек не пострадают только страны с высоким уровнем дохода, а бедным, вероятно, будет недоступно ни то, ни другое лекарство.

Напомним: бурные продажи семаглутида в шприц-ручках позволили Novo Nordisk стать самой дорогой компанией в Европе по рыночной стоимости, составляющей около $572 млрд.

gxpnews