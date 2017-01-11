Крупный производитель лекарств «Биофарма» инвестировал $2,5 млн в разработку новых препаратов

В 2017 году инвестиции компании в производства достигнут 40 млн грн, а на рынок выведут 15 новых лекарственных средств

Производитель препаратов крови ООО «Биофарма» (Киев) планирует в 2017 году инвестировать в производство 40 млн грн и выпустить на рынок 15 новых препаратов. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета «Биофармы» Константин Ефименко.

По его словам, в 2017 году компания также планирует нарастить аптечные продажи на 30%, а экспорт — на 50%.

Кроме того, по его словам, в планах компании на этот год — завершить формирование 25 фармацевтических досье в европейском формате для расширения экспортных возможностей, а также запуск нового завода по фракционированию плазмы.

Как сообщил Константин Ефименко, в 2016 году «Биофарма» увеличила аптечные продажи на 40% по сравнению с 2015 годом, экспорт — на 60%. Инвестиции в разработку новых препаратов составили $2,5 млн.

Кроме того, в прошлом году компания запустила систему фармаконадзора.

delo.ua