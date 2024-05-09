Amgen отказалась от разработки одного из своих препаратов от ожирения

Amgen прекратила разработку препарата от ожирения AMG 786 после неудовлетворительных результатов I фазы клинических испытаний и теперь сосредоточится на продвижении препарата MariTide.

Amgen прекращает разработку кандидатного препарата от ожирения AMG 786 после получения неудовлетворительных результатов I фазы клинических испытаний. Основной фокус теперь будет обращен на лекарственное средство MariTide (maridebart cafraglutide) и ряд других разработок, заявил вице-президент компании Джей Брэднер во время телеконференции, посвященной финансовой деятельности в I квартале.

MariTide — инновационный препарат для лечения ожирения, разработанный Amgen. Ранее он был известен как AMG 133. Лекарство представляет собой сочетание антитела, блокирующего рецепторы глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП), и двух агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида (ГПП-1).

Антагонист ГИП в составе препарата Amgen влияет на различные метаболические процессы в организме, в том числе улучшает контроль уровня глюкозы в крови и усвоение триглицеридов, а также восстанавливает чувствительность рецепторов. Агонисты ГПП-1, в свою очередь, имитируют действие естественного гормона ГПП-1, вырабатываемого в ответ на прием пищи, и способствуют появлению чувства насыщения.

Двойное действие MariTide выгодно отличает его от препаратов против ожирения компаний-конкурентов, таких как Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk и Zepbound (tirzepatide) от Eli Lilly, которые воздействуют только на рецепторы ГПП-1.

MariTide прошел I фазу клинических испытаний, показав хорошую переносимость и снизив вес пациентов на 14,5%. В исследовании участвовали 75 человек с ожирением, но без диагностированного сахарного диабета. Испытуемые смогли сохранить достигнутые показатели веса в течение двух месяцев после приема последней дозы препарата.

Препарат находится на фазе III исследований с участием 592 человек, сообщил Брэднер. Результаты будут опубликованы в конце 2024 года.

Помимо этого, Amgen увеличила свои доходы на 22% в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметил вице-президент во время телеконференции. Выручка производителя составила 7,4 млрд долл.

Фото: amgen.com

Владимир Заболотских

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