Британские фармацевты обвинили врачей в срыве государственной программы «Сперва в аптеку»

Британские фармацевты обвинили врачей в срыве программы «Сперва в аптеку». Она была призвана разгрузить докторов, переложив часть их обязанностей, но медики отказываются направлять своих пациентов в аптеки.

Программа «Сперва в аптеку» (Pharmacy First), стартовавшая в начале года в Великобритании, оказалась под угрозой срыва. Причина в нежелании врачей общей практики (ВОП) направлять своих пациентов к фармацевтам для оказания помощи в случае незначительного недомогания. Проект был призван разгрузить ВОП и сделать медицинскую помощь британцам доступнее, сообщает The Guardian.

Предполагалось, что работники аптек возьмут на себя 15 млн посещений ВОП, связанных с легкими заболеваниями, в первые два года реализации программы. Благодаря этому люди с более тяжелыми заболеваниями будут меньше времени ждать приема врача. Вести прием пациентов с болью в ухе, синуситом, болью в горле, укусами насекомых и опоясывающим лишаем изъявили желание более 10 тыс. внебольничных аптек. Но реализовать его на практике оказалось сложно.

По данным опроса 470 внебольничных аптек, проведенного Национальной фармацевтической ассоциацией Великобритании (National Pharmacy Association), 75% фармацевтов столкнулись с отсутствием регулярных направлений от ВОП. Некоторые респонденты заявили, что до сих пор в рамках программы к ним не пришел ни один пациент.

Ассоциация написала письмо министру здравоохранения Виктории Аткинс с просьбой созвать срочное совещание по данной теме. Однако пока такие планы обнародованы не были. Минздрав лишь призвал врачей активнее включаться в участие в проекте.

Вместе с тем Британская медицинская ассоциация (British Medical Association), куда входят ВОП, заявила, что дело не в нежелании врачей направлять пациентов, а в технических сложностях, которые сопровождают оформление такого «перевода». Они жалуются на «неадекватную IТ-инфраструктуру», работа с которой создает дополнительные сложности для докторов и отнимает много времени.

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