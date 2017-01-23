О внесении поправок в регламентацию процедур определения поставщиков при госзакупках

На сайте Правительства России опубликован законопроект, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части регламентации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. Поправками к законопроекту, в частности, предлагается включить в состав конкурентных способов определения поставщиков конкурсы, запрос котировок и запрос предложений в электронной форме. Также предлагается установить особенности проведения соответствующих процедур в электронной форме на электронных площадках.

Проект федерального закона № 623906-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесен в Государственную Думу депутатами Государственной Думы И.Н.Руденским, И.Н.Игошиным, В.М.Кононовым и другими. Принят Государственной Думой в первом чтении 17 февраля 2015 года.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части регламентации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Законопроект позволит повысить прозрачность и открытость проведения конкурентных процедур и конкуренции на торгах.

Поправки к законопроекту подготовлены Минэкономразвития России.

Поправками к законопроекту предлагается включить в состав конкурентных способов определения поставщиков конкурсы, в том числе с ограниченным участием и двухэтапные конкурсы, запрос котировок и запрос предложений в электронной форме. Также предлагается определить особенности проведения соответствующих процедур в электронной форме на электронных площадках (электронные процедуры).

С 1 января 2018 года предлагается установить права, а с 1 июля 2018 года — обязанности заказчиков применять электронные процедуры при закупках для государственных нужд.

Предлагается закрепить понятие «универсальная электронная площадка», и ввести определение оператора электронной площадки, разграничить функции оператора электронной площадки и заказчика при электронных процедурах.

При этом предусматривается, что единые и дополнительные требования к операторам электронных площадок, электронным площадкам, к их функционированию будут утверждаться Правительством России. Утверждение порядка соответствия электронных площадок и их операторов установленным требованиям, и перечня операторов электронных площадок также отнесены к полномочиям Правительства России.

Поправками также предлагается установить запрет взимания платы за регистрацию участников в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитацию на электронной площадке.

В единой информационной системе в сфере закупок предусматривается создание единого реестра участников закупок. Ведение такого реестра предлагается возложить на Казначейство России. При этом предусматривается запрет на участие в закупках лиц, не зарегистрированных в реестре участников закупок.

gmpnews