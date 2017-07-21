Одного из руководителей «Фармаимпекса» привлекли к уголовной ответственности

Один из руководителей ижевской фармацевтической компании «Фармаимпекс» привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов путем неправомерного дробления бизнеса и вынесения ложных сведений в налоговую декларацию. Об этом сообщил руководитель управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин, пишет «Коммерсантъ».

Никешкин не назвал имя этого руководителя, но рассказал, что ущерб от его действий составил 130 млн рублей. К настоящему времени ущерб возмещен в полном объеме. «Подобные схемы дробления бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов используются в торговой и аптечной сети. У нас есть наработки, надо их реализовывать для того, чтобы пресечь это безобразие», — сказал Никешкин.

Получить комментарий в СКР по Удмуртии и в «Фармаимпексе» Vademecum не удалось.

Владельцем «Фармаимпекса» является предприниматель Владимир Зверев. Аптечная сеть «Фармаимпекс» занимает 11-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года» с 580 розничными точками и выручкой 14,2 млрд рублей.

Недавно под управление «Фармаимпекса» перешла ижевская аптечная сеть «Фармакон&Клюква». При этом «Фармаимпекс» взял в управление 117 из 141 точки «Фармакона&Клюквы».

Источник: Коммерсантъ

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