Производители опасаются ограничения конкуренции на рынке одноразовых медизделий

Разрабатываемый правительством особый порядок закупки одноразовых медицинских изделий из поливинилхлоридных пластиков может привести к ограничению конкуренции. К такому предварительному выводу пришли члены комитета по фармацевтической промышленности «Деловой России». «ФВ» удалось ознакомиться с документом, где изложена их предварительная позиция.

Есть вопросы

В апреле 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о поддержке локализации производства медицинских изделий в России дал поручение Минпромторгу, Минздраву, Минэкономразвития, Минфину и ФАС разработать проект правового акта, направленного на обеспечение гарантированного государственного спроса на одноразовые медицинские изделия из ПВХ-пластиков, выпускаемые на локализуемых в России производствах.

Правительство подготовило проект и разместило его на regulation.gov.ru. В документе сформулированы критерии, по которым планируется допускать производителей к участию в тендерах.

Однако к некоторым пунктам правил у членов комитета по фармпромышленности «Деловой России» возникли вопросы. В частности, подпункт 4.1.3 требует наличия на 1 ноября 2023 года адвалорной доли в стоимости медицинских изделий не менее 75% для (не менее) трех четвертей указанных изделий. По мнению промышленников, это требование необоснованно ограничивает российских производителей, более целесообразный порог адвалорной доли 70% в себестоимости.

Всего по семь

В подпункте 4.2.2 говорится, что производитель должен иметь не менее семи регистрационных удостоверений на медицинские изделия, указанные в проекте постановления. «Это требование исключает тех российских производителей, которые готовы поставлять на внутренний рынок только часть медицинских изделий из указанных в проекте постановления, но при этом удовлетворяющих требованиям по качеству и по степени локализации производства. Для расширения круга потенциальных поставщиков целесообразно установить барьер – четыре регистрационных удостоверения», – говорится в документе.

Следующий подпункт 4.2.3 вводит обязательство иметь не менее семи патентов на медицинские изделия. Однако, как отмечают члены комитета, большинство медицинских изделий в наиболее востребованной своей комплектации не имеют патентной защиты по сроку давности. Это требование исключает из проекта тех российских производителей, которые готовы поставлять на внутренний рынок качественный продукт в наиболее востребованной рынком комплектации. Участники рынка уверены, что производителям достаточно иметь права на конструкторскую и техническую документацию на производимые медицинские изделия.

Свое сырье

Подпункт 4.2.5 предписывает использовать технологии и сырье, разработанные в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы». В рамках указанной госпрограммы ведется разработка ПВХ-сырья для производства медизделий только одним производителем — компанией «Мед-Ист» (г. Калининград), и сейчас это сырье недоступно для покупки на рынке. Такое требование, по мнению бизнесменов, очевидно ограничивает конкуренцию.

Наконец, в подпункте 4.2.6 говорится о необходимости наличия прав на техническую и конструкторскую документацию, по которой осуществляется производство не менее 20% сырья, используемого в производстве медицинских изделий.

В комитете отмечают, что в мировой практике никто из крупнейших производителей медицинских изделий не занимается собственным производством сырья. Это требование автоматически исключает из проекта тех производителей медицинских изделий, которые не имеют собственного производства более 20% сырья, но которые при этом готовы поставлять на внутренний рынок медицинские изделия, удовлетворяющие требованиям по качеству и по степени локализации производства.

«В связи со всем вышеперечисленным считаем, что принятие проекта постановления в нынешней редакции сделает невозможным для широкого круга российских производителей участиеь и победу в тендерах на поставку медицинских изделий для государственных заказчиков, что приведет к монополизации рынка, росту расходов государства на закупку медицинских изделий и в конечном счете деградации всей отрасли в целом», – считают представители бизнеса.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»