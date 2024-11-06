Еврокомиссия оштрафовала Teva за неправомерное продление патентной защиты «Копаксона»

Еврокомиссия оштрафовала фармкомпанию Teva на 462,6 млн евро за злоупотребление монопольным положением на рынке препарата «Копаксон» от рассеянного склероза в семи странах ЕС. Производитель якобы неправомерно продлевал патентную защиту и распространял дезинформацию о конкурентах. Компания не согласна с выводами и намерена обжаловать решение.

Европейская комиссия (ЕК) наложила штраф в размере 462,6 млн евро (503 млн долл.) на фармацевтическую компанию Teva за монополизацию рынка препаратов от рассеянного склероза. Об этом говорится в пресс-релизе исполнительного органа Европейского союза (ЕС).

По данным ведомства, в период с 2015 года по 2024 год производитель неправомерно увеличивал срок действия патентной защиты на противосклеротическое средство «Копаксон» (глатирамера ацетат), подавая множественные заявки на регистрацию различных вариаций препарата, изменяя его особенности производства и дозировку незадолго до истечения основного патента. Кроме того, компания распространяла среди врачей недостоверную информацию о безопасности и эффективности конкурирующих лекарств, препятствуя их выходу на рынки Бельгии, Чехии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании.

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер отметила, что эти манипуляции обеспечили Teva положение монополиста в ряде стран — членов ЕС на протяжении многих лет после окончания срока действия патента на «Копаксон». В результате европейские медицинские учреждения лишились возможности сократить расходы на закупку препарата, который мог стать дешевле более чем в пять раз благодаря утрате компанией эксклюзивных прав на его продажу.

Представители Teva заявили о несогласии с выводами ЕК, назвав их «чрезмерными, недостоверными и безосновательными». Компания подтвердила намерение обжаловать решение европейского госоргана, подчеркнув готовность отстаивать свои интересы.

В начале этого месяца Министерство юстиции США оштрафовало Teva на 450 млн долл. за нарушение Закона о борьбе с «откатами» и Закона о неправомерных претензиях. Денежное взыскание, которое компания должна выплатить в течение 6 лет, связано с двумя обвинениями.

По версии следствия, Teva использовала схему, при которой взвинчивала цену на «Копаксон» (с 17 тыс. до 73 тыс. долл. за годовой курс), одновременно компенсируя часть затрат на препарат для участников Medicare. Американская программа госстрахования брала на себя основные расходы, а компания могла таким образом создать иллюзию ценовой доступности лекарства, максимизируя при этом прибыль от его продаж. Помимо этого, производитель обвиняется в ценовом сговоре с производителями дженериков.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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