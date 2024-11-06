Ирину Серегину освободили от должности замглавы Росздравнадзора

Заместителя руководителя Росздравнадзора Ирину Серегину освободили от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе. Соответствующее распоряжение № 3067-р от 31.10.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Серегина окончила Московский медицинский стоматологический институт имени Н.А. Семашко по специальности «Лечебное дело» в 1988 году. Она также училась в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Юриспруденция», обучение завершилось в 2007 году.

С 1988 по 1991 год Серегина работала в Министерстве здравоохранения РСФСР. Затем, с 1991 по 2004 год, – в Минздраве России. С июня 2004 года она занимала пост замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, таким образом, проработав в этой должности более 20 лет.

У руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой есть три заместителя — Дмитрий Пархоменко, Дмитрий Павлюков и Ирина Серегина. Согласно сведениям о доходах, в 2021 году Серегина стала самой состоятельной из заместителей главы Росздравнадзора: ее доход составил 7,8 млн руб. Два других заместителя получили меньше: Павлюков — 6,2 млн руб., Пархоменко — 6,7 млн руб.

В феврале Серегина прокомментировала последствия от упрощения ряда лицензионных процедур в отношении дополнительного профессионального образования (ДПО). Она заявила, что решение привело к появлению недобросовестных частных образовательных организаций, и выступила за ужесточение требований к преподавателям в отношении стажа, наличия ученой степени или звания, действующего сертификата и опыта работы в практическом здравоохранении.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации